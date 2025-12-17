Resaltan "falta de compromiso" de empresas para recoger denuncias

El Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) Seccional Sur informó a sus socios, colaboradores y a la comunidad en general sobre una modificación en sus canales de contacto.
A partir del próximo lunes 22 de diciembre, el organismo dará de baja el servicio de atención telefónica de la línea 0800 222-2444. Los motivos de esta decisión radican en:
-La escasa utilización de la línea por parte de los ciudadanos.
-La falta de compromiso de empresas de servicios públicos para aceptar las denuncias realizadas por los ciudadanos.
-La modernización de la atención y la mejora de la eficiencia operativa institucional enfocada en las empresas socias del IAPG.
Asimismo, a partir de marzo de 2026 se pondrá en funcionamiento un nuevo modo para canalizar comunicaciones relacionadas a seguridad vial para todas las compañías ligadas a los hidrocarburos.
La línea 0800 222-2444 se dio de alta en el año 2000 tras un convenio que firmaron las municipalidades de Comodoro Rivadavia, Sarmiento y Rada Tilly, junto a el IAPG, con el fin de promocionar la seguridad vial en nuestra región.
“Se solicita a todas las empresas, instituciones, organismos gubernamentales y particulares que posean en sus vehículos el peloteo del 0800 222-2444, retirar los mismos a la brevedad posible”, se pidió desde el IAPG.
A los interesados en obtener mayor información, favor de comunicarse con [email protected]