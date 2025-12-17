Resaltan "falta de compromiso" de empresas para recoger denuncias

El IAPG dio de baja su línea telefónica, entre otros motivos, por “la falta de compromiso de empresas de servicios públicos para aceptar las denuncias realizadas por los ciudadanos”.

El Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) Seccional Sur informó a sus socios, colaboradores y a la comunidad en general sobre una modificación en sus canales de contacto.

A partir del próximo lunes 22 de diciembre, el organismo dará de baja el servicio de atención telefónica de la línea 0800 222-2444. Los motivos de esta decisión radican en:

-La escasa utilización de la línea por parte de los ciudadanos.

-La falta de compromiso de empresas de servicios públicos para aceptar las denuncias realizadas por los ciudadanos.

-La modernización de la atención y la mejora de la eficiencia operativa institucional enfocada en las empresas socias del IAPG.

Asimismo, a partir de marzo de 2026 se pondrá en funcionamiento un nuevo modo para canalizar comunicaciones relacionadas a seguridad vial para todas las compañías ligadas a los hidrocarburos.

La línea 0800 222-2444 se dio de alta en el año 2000 tras un convenio que firmaron las municipalidades de Comodoro Rivadavia, Sarmiento y Rada Tilly, junto a el IAPG, con el fin de promocionar la seguridad vial en nuestra región.

“Se solicita a todas las empresas, instituciones, organismos gubernamentales y particulares que posean en sus vehículos el peloteo del 0800 222-2444, retirar los mismos a la brevedad posible”, se pidió desde el IAPG.

A los interesados en obtener mayor información, favor de comunicarse con [email protected]