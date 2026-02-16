Rescatan en Lago Puelo a dos turistas perdidos

Bomberos de Lago Puelo localizaron a los oriundos de Buenos Aires tras un operativo de varias horas con apoyo tecnológico y aéreo.

Desde el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Lago Puelo informaron que este domingo se desplegó un operativo de búsqueda y rescate para dar con dos personas extraviadas en el Cerro Currumahuida: un hombre y una mujer, turistas provenientes de Buenos Aires.

La activación del protocolo se produjo a las 0:40hs, luego de que no retornaran de una recorrida por la zona.

El contacto con los extraviados se logró a las 3:35 de la madrugada, tras varias horas de trabajo en terreno y la intervención del dron del Área Técnica de la Brigada de Incendios de Las Golondrinas, herramienta clave que permitió acelerar la localización.

Finalmente, se llegó hasta donde se encontraba el móvil de rescate a las 6:35hs, con ambos turistas en buen estado de salud, informó Ahora Comarca.

El cuartel destacó también el aporte tecnológico de DJI Global y HDT New Force, cuyos equipos resultaron fundamentales para optimizar el operativo. “Seguimos trabajando por la seguridad de todos”, remarcaron desde la institución.