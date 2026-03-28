Restauran el Pucará A566 para el homenaje al soldado Bordón

Previo a los homenajes por un nuevo aniversario de la Gesta de Malvinas, personal de la guarnición aérea efectúa tareas de reacondicionamiento en el espacio ubicado en el ingreso al Aeropuerto General Mosconi.

En el marco de los actos conmemorativos que se realizarán desde el próximo miércoles por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, la Fuerza Aérea Argentina y el Municipio de Comodoro Rivadavia llevan adelante trabajos de acondicionamiento en la Plazoleta Soldado Héctor Bordón.

Las tareas son ejecutadas por personal de la guarnición aérea, mientras que la Municipalidad, a través de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, aporta los materiales, herramientas y equipamiento necesario para la puesta en valor del espacio.

La intervención se centra principalmente en la restauración del avión Pucará A566, una pieza emblemática que formó parte de las operaciones durante la Guerra de Malvinas y que hoy constituye un símbolo de memoria y reconocimiento para la comunidad.

Al respecto, el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, destacó la importancia de esta intervención conjunta, al decir que “es una acción que tiene un profundo valor simbólico y comunitario. Estamos acompañando a la Fuerza Aérea en estos trabajos para poner en valor un espacio que representa la historia, la memoria y el reconocimiento a nuestros veteranos”.

En ese sentido, el funcionario destacó que “desde el Municipio acompañamos esta iniciativa porque entendemos que estos espacios deben estar en condiciones, no solo para los actos conmemorativos, sino también para que los vecinos puedan visitarlos y mantener viva la memoria”, agregó.

Por su parte, el suboficial auxiliar Diego Setao, del área de estructura de aeronaves y a cargo de los trabajos, explicó que “la nave estaba muy deteriorada, la pintura estaba muy gastada; entonces se hizo hincapié en la pintura, teniendo en cuenta que el próximo jueves se conmemora el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas”.

Sobre ese punto, detalló que “la chapa aeronáutica requiere una pintura especial, poliuretánica, para que se asiente bien y no se deteriore con el paso del tiempo. Es un trabajo técnico que demanda cuidado y precisión”.

Setao también puso en valor el significado histórico del avión al decir que “el Pucará representa muy bien la historia de la Fuerza Aérea y para nosotros es un orgullo restaurarlo y que quede a la vista de toda la ciudad, pero es un trabajo en equipo que nos permite llegar en condiciones a una fecha tan importante”.

UN SIMBOLO DE MALVINAS

Los trabajos comenzaron el miércoles 25 de marzo y se extenderán hasta el martes 31, con el objetivo de dejar en óptimas condiciones tanto la aeronave como el entorno de la plazoleta.

Cabe recordar que el Pucará A566 fue trasladado a la ciudad en octubre del 2016, luego de gestiones realizadas por la Unión de Ex Combatientes de Malvinas. La aeronave fue transportada desde Reconquista y reinstalada en ese espacio público como símbolo del vínculo histórico de Comodoro Rivadavia con el conflicto bélico de 1982.

El avión cumplió funciones clave durante la guerra, operando desde la ciudad y realizando misiones a lo largo de la costa del Golfo San Jorge. Su vida útil finalizó en 1994, pero su valor simbólico permanece vigente como parte de la memoria colectiva en un punto clave de la ciudad.