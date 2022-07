Retuvieron por irregularidades al camión que arroja sal en la Ruta 40

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) retuvo este jueves en el Paralelo 42 a un camión de la empresa Hidraco por falta de la documentación y licencias correspondientes. Vale señalar que a esta empresa recientemente en Chubut le retiraron una obra por reiterados y prolongados atrasos en el avance.

Así lo confirmó a Radio 3 el delegado en Río Negro del organismo nacional, Claudio Thieck, quien puntualizó que el camión es el que tiene a cargo, mediante subcontratación, el mantenimiento de la transitabilidad en la Ruta Nacional Nº 40 entre Bariloche y El Bolsón.

“El chofer no contaba con la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional, la licencia que lo habilita en forma municipal, no contaba con el Registro Único de Trasporte del Automotor de Carga ni tampoco tenía la (Verificación) Técnica. Por eso al verificar el sistema arrojó restricción y se lo retuvo”, detalló el funcionario.

En este contexto, remarcó que la empresa “estaba en gestión del trámite de liberación” y que en el transcurso de este viernes podría ser liberado.

En este sentido, señaló que “un transporte, al no contar con las habilitaciones correspondientes, en caso de accidente vienen las complicaciones porque no solo no los cubre el seguro al tercero sino que jurídicamente la empresa puede tener un problema muy grande”.

Enfatizó que el trabajo de la CNRT “es este; para eso estamos, para controlar que estén en regla y en condiciones para que se transite de la manera más segura posible, sobre todo hablando de autos particulares que son los más desfavorecidos con un transporte de cargas”.

En esta línea, Thieck lamentó que esto haya ocurrido con un transporte que “estaba trabajando en el mantenimiento de la ruta porque con más razón tiene que dar el ejemplo esta empresa”.

En otro tramo, apuntó que este no es el único vehículo para arrojar nieve en la ruta, sumamente necesario por estos días debido a la importante acumulación sobre la calzada. “Son empresas grandes; tienen otros vehículos”, sentenció.