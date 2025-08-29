Reunión con deportistas rumbo a los JADAR Rosario 2025

Deportistas locales mantuvieron dialogo con el presidente de Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez, a 10 días de lo que serán los JADAR Rosario 2025 (Juegos Argentinos de Alto Rendimiento) con motivo de planificar la logística y traslado de los atletas, en un trabajo conjunto con Chubut Deportes.
Entre ellos estuvieron los triatletas Moira Miranda y Matías Bellido, los pesistas Pablo Tahir, Tiziano Ramos y Nahuel Orellana acompañados por la referente Cinthia Cádiz, Emiliano Sillero en representación de la judoca Antonella Smart -actualmente en Buenos Aires-, Paola Duarte (Rep. de Milagros Barría – Boccia), entre otros.
Los JADAR Rosario 2025 serán del 9 al 14 de septiembre, con Santa Fe capital y la localidad de Rafaela como subsedes. Será la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR), un evento multideportivo organizado por el Comité Olímpico Argentino.
Además de los mencionados también viajarán Thomas Bustamante (Ciclismo de montaña) y Nehuen Foncuberta (Tae Kwon Do WT).
“Fue una linda reunión. Como siempre Comodoro Deportes poniéndose para poder ayudar a los deportistas a llegar. Haciendo un trabajo en conjunto con Chubut Deportes y este caso nos citaron para ver cómo nos ayudaban con respecto al traslado. Anto (Smart) ha sido la única clasificada de Chubut, a estos primeros juegos, así que buenas expectativas. Ella viene hace tiempo en el alto nivel y apunta a tener un buen resultado. Se dice que estos Juegos son la antesala de los Juegos ODESUR entonces, está rankeada en los primeros puestos y un buen resultado será importante para que la sigan teniendo en cuenta en la selección”, comentó Emiliano Sillero, técnico de la judoca Antonella Smart.
Por su parte la entrenadora de levantamiento olímpico, Cinthia Cádiz, apuntó: “Buenas expectativas para estos nuevos Juegos, también para esta franja etaria que no tenía juegos. Muy motivados por esta oportunidad, contentos por ir a competir representando a Comodoro y a Chubut. Nuestra expectativa es poder competir cada vez en escenarios más grandes, así que esto motiva a los chicos para prepararse también para lo que nos espera, que es el Nacional de fin de año. La idea es seguir midiéndonos, aumentando experiencia en escenarios tan competitivos como estos torneos argentinos”.
En pesas, los representantes comodorenses serán Pablo Tahir (Juvenil – M60), Tiziano Ramos (Cadete – M65) y Nahuel Orellana (Mayor – M79).
En tanto, el triatleta Matías Bellido consideró: “Me parece una muy buena iniciativa por parte del COA, muy buen evento a esta altura del año, meses antes de competencias internacionales que tengo previstas. Me viene bastante bien para ver el trabajo hasta ahora, medirme con el resto de competidores a nivel nacional”
“La reunión con Hernán me sirvió mucho también para terminar de ver detalles de la logística del viaje más que nada. Y la expectativa para los juegos, un poco con cabeza fría con respecto a la temporada pasada que tuve buenos resultados. Un cierre de Juegos Sudamericanos donde no pude clasificar a los Panamericanos, pero me sirvió bastante mentalmente para predisponerme a mejorar. Una final argentina en la que me quedé con el título junior. La verdad que voy con las expectativas altas, seguro de mí mismo, y espero dar lo mejor pero siempre disfrutando cada momento”, cerró Bellido.