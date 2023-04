Ricardo Darín advirtió a los jóvenes que se quieren ir a vivir al exterior

Desde un comienzo, Ricardo Darín siempre que habla de Argentina, 1985 lo hace pensando en los jóvenes, en la necesidad de no bajar los brazos y continuar en busca de la recuperación de la dignidad. Pero no solo respecto del filme, claro, sino también en la actualidad de ese conjunto de personas que pronto serán los que tomen las riendas del país.

Consultado en el Festival de Venecia, Darín explicó que él en su adolescencia vivía la dictadura en un estado de “cierta nebulosa” y que la sociedad era escéptica con respecto al accionar de la Justicia. “Más allá de la edad exacta de cada uno y de cómo estábamos parados frente a todo eso, lo importante es recordar que cuando en una sociedad se instala el terrorismo de Estado lo primero que ellos tratan de hacer es evitar la comunicación, el encuentro, el cara a cara. Que no se corra la voz. Eso lleva a que la verdad tarde en pegar la vuelta. No hay que olvidar que estábamos completamente vedados de información. El juicio no tuvo una televisación como las de hoy. Por eso recién al final todos nos sentimos mucho más ansiosos y expectantes”.

Sobre la importancia de este largometraje y su implicancia en la actualidad, el actor señaló: “Está mirando sobre todo hacia adelante, hacia las generaciones nuevas. A la idea de recuperar la dignidad y no bajar los brazos a partir del ejemplo, no solo desde el discurso. Esta es una película llena de humanidad y a partir de ella está muy comprometida la relación con los más jóvenes”.

En charla con Matías Martín y Clemente Cancela, el protagonista se expresó sobre su mirada de la juventud actual y qué tan comprometida la siente con la realidad: “No soy muy amigo de exigirle nada a la gente joven, porque primero están recibiendo ejemplos, en algunos casos, que no son muy entusiasmantes, y me parece que exigirles como generalmente hace la sociedad con los pibes apenas están transitando el secundario, esa cosa de exigirles ya qué van a hacer el resto de sus vidas, que sea algo que sirva de sustento y creo que el nivel de carga y de presión es muy elevado. Lo que tendríamos que hacer es revisar qué herramientas les damos para en todo caso exigirles algo. Confío en la gente joven, tiene una procesadora de datos más actualizada que la mía, y resuelven y tienen un resultado frente a los conflictos mucho más práctico, mucho más sano si se quiere, directos, funcionales, mientras están atravesando un momento en el que definen quiénes son”.

Y vinculó esta afirmación con la cantidad de jóvenes argentinos que se suele cruzar en el extranjero, principalmente en España, para probar suerte en desencanto por lo que ocurre en su país. “Los chicos que se van, por ejemplo, que eligen porque han perdido entusiasmo, a lo mejor porque escuchan mucho en su casa esto de la pérdida del entusiasmo, mucha queja y muchas puteadas con respecto a la actualidad y entonces toman la decisión de irse. Esta cosa de ir a probar en otro lado, ahí se le juntan un par de temas: ir aprobar qué podés hacer mientras estás tratando de averiguar quién sos”.

Además, al ser una persona conocida, aseguró que recibe muchos comentarios de estos jóvenes en cada uno de sus viajes: “Escucho a muchos adolescentes que no agotaron instancias acá para probarlo, y es triste ver que un pibe de 20 años está intentando otra fuera de su país sin haber tenido la chance de hacerlo en su propio país”, añadió. Y cerró reflexionando sobre las dificultades de progresar en el extranjero. “Es muy difícil afuera, sos sapo de otro pozo, todo pareciera desde acá ser un paraíso prometido, pero no es nada fácil. La vida es muy cara, ganarse el mango es difícil, mucha gente pugnando por una misma vacante de trabajo”, consideró Ricardo Darín, recuperó Infobae.