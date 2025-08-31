Riestra le dio otro golpe al Talleres de Carlos Tevez

Le ganó de visitante 1-0 con gol de Jonatan Goitía en el segundo tiempo. De esa manera, el “Malevo” se ubica tercero en la Zona “B”.

Deportivo Riestra le ganó este domingo, de visitante, por 1-0 a Talleres de Córdoba en la continuidad de la 7ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio Mario Alberto Kempes, con el arbitraje de Bryan Ferreyra. El gol del encuentro lo marcó Jonatan Goitía en el segundo tiempo.

Si bien la “T” intentó imponer condiciones de entrada, careció de efectividad y se fue pinchando con el correr de los minutos. Mientras que el “Malevo” supo ser paciente y ya en el complemento encontró la apertura del marcador mediante un verdadero golazo de Goitía.

Fue a los 31 minutos que el mediocampista anotó el 1-0, y ese fue el resultado final desatando un verdadero caos en Córdoba. Es que aunque Aldosivi también perdió contra Boca, Talleres sigue sin ganar y permanece en zona de descenso por tabla anual junto al “Tiburón”. Lo cual obviamente preocupa a los fanáticos y pone en jaque a Carlos Tevez.

Con la victoria, Riestra saltó al tercer lugar de la Zona “B” con 13 puntos, a dos del líder River Plate. Mientras que la “T” de Carlos Tevez se ubica 13º con solo 5 unidades.

En la próxima fecha, el “Malevo” recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero, mientras que Talleres visitará a Tigre en Victoria.