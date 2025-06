Rivalidad entre chinos se instaló en Comodoro

El martes sobre las 17 horas, personal de la Seccional Tercera de Policía tomó intervención en el exterior del mayorista Maxiconsumo. Un efectivo en franco de servicio informó que varios sujetos estaban agrediendo a una persona y que había logrado reducir a dos de los individuos que participaban de la agresión.

Así, se constató que uno de los aprehendidos portaba un arma de fuego calibre 380, procediendo a su traslado a la dependencia por tenencia ilegítima de arma de fuego. Su par fue detenido por lesiones.

Respecto a ello, el Jefe de la Unidad Regional de Policía, comisario Lucas Cocha, detalló: “El efectivo policial se encontraba de franco de servicio, realizando compras, cuando observó que un grupo de personas estaban promoviendo desorden. Tres de ellas, de origen chino, estaban amedrentando a otro de la misma nacionalidad”.

Además, indicó: “Se logra demorar a dos y se llama al móvil. Al hacer el palpado superficial a uno de los demorados, constatan la presencia de un arma de fuego, tipo pistola, calibre 380”. Y añadió: “No pudo acreditar la legalidad de la misma, por eso ingresó por infracción al artículo 189 bis, tenencia ilegal de arma de fuego. Y la otra persona, por lesiones leves, producto de la reyerta que tuvo con la víctima”.

EL SEGUNDO CASO EN POCOS DÍAS

El fin de semana, una comerciante de origen chino fue atacada por la espalda en las puertas de su negocio ubicado en el barrio 9 de Julio.

En este marco, Cocha señaló: “Estamos hablando de personas de origen chino, nacionalidad china, más allá de que algunos de ellos tienen documentos argentinos”. Y destacó: “A nivel policial, estamos preocupados por esta situación que están teniendo las comunidades chinas, por los supermercados”.

Sumado a ello, afirmó: “Como jefe de Unidad, no voy a tolerar que haya ningún tipo de enfrentamiento que altere la paz pública, producto de los intercambios que tengan entre ellos, entre esta comunidad y entre los distintos supermercados que puedan existir acá”.

Y señaló: “Con la cantidad de supermercados que hay de origen chino y que va a haber todavía más, no queremos llegar a lo que ha sucedido en otras provincias. Como pasa en Buenos Aires, que tienen esta problemática. Por eso, vamos a trabajar sobre el tema”.

Bajo este panorama, adelantó: “Vamos a hacer un relevamiento importante con respecto a estos supermercados. Justamente ayer (por el martes), hablaba con la gente de la Municipalidad, así que no solamente vamos a controlar habilitaciones, sino ver la gente que tenemos. Si están en regla y tratar de darle un corte definitivo a esta cuestión”.

Consultado sobre la posible vinculación de este hecho con el que tuvo lugar el pasado sábado en Rivadavia y Asturias, donde una comerciante de nacionalidad china fue atacada por un sujeto que portaba un arma blanca, Cocha planteó: “Nosotros no descartamos ninguna hipótesis. No te voy a decir que tienen relación ambos hechos porque no lo sabría en este momento. Dentro de la investigación vamos a ver hasta donde llegamos”.