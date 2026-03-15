River ganó 2-0 y el segundo lo hizo el comodorense Subiabre

El “Millo” se impuso de local ante Sarmiento de Junín en el segundo partido de Eduardo Coudet como DT del plantel de Núñez. El primer gol fue de Sebastián Driussi.

Con un gol del comodorense Ian Subiabre, que fue titular durante todo el partido, River Plate derrotó este domingo de local por 2-0 a Sarmiento de Junín, en el marco de la 11ª fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio Monumental, fue arbitrado por el neuquino Darío Herrera. Los goles del encuentro los marcaron Sebastián Driussi y el chubutense Subiabre.

En un primer tiempo en el cual River tuvo el control de la pelota, pero que le faltó generar más peligro hacia el arco rival, en los últimos 15 minutos pudo marcar la diferencia gracias a una aparición goleadora de Sebastián Driussi, quien definió de taco a la salida de un tiro de esquina y gritó su segundo gol consecutivo, luego del que le hiciera a Huracán en la fecha del jueves.

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Antes de eso, el “Millonario” había tenido chances en un remate desviado de Aníbal Moreno y una llegada de Lucas Martínez Quarta en pelota detenida; Sarmiento, mientras tanto, apenas inquietó a Santiago Beltrán con centros desde los costados que no llevaron mayor peligro. Además, el visitante se quedó en inferioridad numérica por la expulsión de Gabriel Díaz.

En el complemento, River tuvo el segundo con un mano a mano de Tomás Galván, un zurdazo desde lejos de Lautaro Rivero y un derechazo de Marcos Acuña, las tres con buenas resoluciones de Javier Burrai. Sobre los 25 minutos, el comodorense Ian Subiabre recibió por izquierda y sacó un zurdazo cruzado para el merecido 2-0 riverplatense.

El “Millonario” no se conformó y continuó generando chances claras de peligro, pero se encontró con las buenas intervenciones del arquero rival.

Con ese resultado, el “Millonario” se ubica momentáneamente en el cuarto puesto de la zona “B” con 17 puntos, mientras que Sarmiento, quedó en el 12º lugar con 10 unidades.

En la próxima fecha, River irá a la provincia de Córdoba para medirse con el ascendido Estudiantes de Río Cuarto, mientras que el “Verde” juninense, recibirá a Aldosivi de Mar del Plata.