River le ganó a Independiente para seguir sólido en la punta

El 'Millonario' se impuso en el Munumental 2-0 con goles de Esequiel Barco y Miguel Borja. El 'Rojo', que no gana desde hace doce partidos, terminó con diez por la expulsión de Damián Párez.

River Plate, que fue muy superior a Independiente, se llevó un importante triunfo por 2 a 0 que le permitió mantener la diferencia con su más inmediato perseguidor en el torneo de la Liga Profesional de Fútbol, que es San Lorenzo. El Millonario de Martín Demichelis volvió a terminar con el cero en su arco por octava vez consecutiva y lleva la misma cantidad de triunfos al hilo.

El puntero entró con todo en el partido y antes de los dos minutos ya había acorralado a Independiente con buen dominio en el campo rival. Lucas Beltrán fue el primero que avisó con un cabezazo, tras centro de Ignacio Fernández, que contuvo Rodrigo Rey. En otra, más clara, Rodrigo Aliendro exigió al arquero visitante sobre su palo derecho con un remate desde afuera y Nicolás De La Cruz tuvo dos chances, ambas con remates desviados.

Sin ceder protagonismo, a los 17 minutos, Esequiel Barco sacó un derechazo fenomenal luego de una serie de rebotes y marcó el 1-0. El Millonario continuó bien plantado, tanto en defensa como en el mediocampo, y buscaba el pase final para inquietar a Rey. Beltrán estuvo cerca del 2-0 con un zurdazo al primer palo que se fue cerca. En otra muy clara, Nacho Fernández no pudo desviar a la red un remate cruzado de Enzo Pérez.

El inicio del complemento mantuvo la tónica de la primera parte: antes del minuto, De La Cruz ganó en el área luego de un centro de Milton Casco y casi grita el 2-0 con un cabezazo cruzado. Aliendro volvió a ser protagonista de una situación clarísima: remate de derecha que Rey contuvo abajo y, en el rebote, el mediocampista reventó el travesaño.

Un movedizo y participativo Aliendro no pudo aprovechar un pase preciso de Beltrán y Rey le volvió a tapar el gol. Independiente prácticamente no inquietó a Franco Armani y River quería definir el encuentro, pero no lograba la puntada final en el área rival. De tanto ir, el 2-0 llegó con una gran definición de Miguel Borja, quien aguantó a la defensa en el área y sacó un derechazo cruzado para el segundo.

Con esta victoria, River se mantiene en lo más alto de la Liga Profesional con seis puntos de ventaja sobre el segundo San Lorenzo y le sacó 18 a Boca que marcha 17º en la tabla. El próximo compromiso será el viernes que viene, frente a Atlético Tucumán, en condición de visitante.