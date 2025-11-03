River perdió frente a Gimnasia y llega golpeado al Superclásico

Cayó en un caldeado Monumental por 1-0 y en la próxima fecha deberá visitar a Boca en la Bombonera. En minuto 61’, a Borja le atajaron un penal.

A una semana del Superclásico ante Boca Juniors, River Plate perdió este domingo de local por 1-0 de local ante Gimnasia y Esgrima de La Plata en el marco de la 14ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio Monumental, tuvo el arbitraje de Nazareno Arasa. El gol del encuentro lo marcó Marcelo Torres, desde el punto del penal. En tiempo de descuento, el colombiano Miguel Borja marcó un penal y así el “Millo” terminó a puro silbido y al grito de “que se vayan todos”.

En el equipo “Millonario” jugó de titular el juvenil delantero comodorense Ian Subiabre, tras su participación con la Sub 20 de Argentina en el Mundial de Chile.

El primer tiempo no tuvo muchas emociones, con un 'Lobo' que intentó lastimar de contra, mientras que el 'Millonario' nunca encontró respuestas y en el juego, pese a tener la pelota, prácticamente no pateó al arco de Nelson Insfrán.

Y como si la falta de fútbol no fuera suficiente, el local se quedó sin Facundo Colidio, quien salió lesionado a los 16 minutos y encendió las alarmas para lo que viene. En su lugar entró Cristian Jaime, que salió en el segundo tiempo.

Ya en el segundo tiempo, entre los murmullos de sus hinchas, las cosas se complicaron aún más para los de Marcelo Gallardo tras el penal de Juan Portillo, revisado en el VAR. Luego, fue Marcelo Torres quien lo cambió por gol.

La desventaja lo obligó al 'Muñeco' a mover el banco de suplentes, pero nada fue suficiente para al menos rescatar un punto. Miguel Borja, a los 61 minutos, la tuvo en la última desde los doce pasos tras el penal a Lucas Martínez Quarta, pero atajó Insfrán.

De esa manera, River llega por demás golpeado al Superclásico del domingo a jugarse en La Bombonera, mientras que el “Lobo” volvió a ganar en el Monumental luego de 20 años.

River quedó sexto en la Zona “B” con 21 puntos y continúa tercero en la Tabla Anual, solo uno más que Argentinos Juniors. Gimnasia, mientras tanto, regresó a la victoria, quedó a un punto de los playoffs y se aleja del descenso.