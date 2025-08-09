River se llevó un punto de Avellaneda gracias a Armani

Empató sin goles ante Independiente por la cuarta fecha del torneo Clausura. Hubo tres goles anulados por fuera de juego.

River Plate, con una gran labor de su arquero Franco Armani, rescató este sábado un valioso empate de sin goles en su visita a Independiente dee Avellaneda.

El partido, que se jugó en el Libertadores de America, tuvo el arbitraje de Nazareno Arasa y correspondió a la cuarta fecha de la Zona B del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El primer tiempo contó con jugadas claras para ambos equipos; mientras que el local tuvo sus primeras ocasiones con Santiago Montiel y Facundo Zabala, el Millonario respondió con una buena jugada colectiva y un remate desviado de Matías Galarza desde fuera del área. En tanto, Franco Armani comenzó a mostrarse seguro en sus intervenciones ante Matías Abaldo y Walter Mazzantti.

El defensor Germán Pezzella sintió un fuerte pinchazo en la pierna y tuvo que ser reemplazado por Sebastián Boselli a los 43 minutos del primer tiempo, lo que causó el llanto desconsolado del zaguero en el banco de suplentes.

En el inicio del complemento, a Independiente le anularon un golazo: un zurdazo al ángulo magistral de Santiago Montiel pudo haber sido el 1 a 0, pero por una posición adelantada de Matías Abaldo en el pase final antes de la ejecución no fue sancionado.

Pocos minutos más tarde, otro offside le impidió al "Rojo" ponerse en ventaja: un paso adelantado del lateral Federico Vera le impidió al local ponerse en ventaja cuando la pelota ingresó en el arco tras un remate de Mazzantti.

Pero River también tuvo su gol anulado, con un claro offside del colombiano Miguel Borja, que después definió muy bien al segundo palo, cruzado, y el encuentro siguió por 0 a 0.

La visita tuvo otra buena llegada en los pies de Galarza, luego de una combinación de Miguel Borja con Facundo Colidio. Sin embargo, Independiente hizo figura a Armani, quien continuó con grandes respuestas frente a Luciano Cabral -ex Comisión de Actividades Infantiles- y a Montiel. En el cierre, Borja probó con un derechazo que se fue por arriba del arco de Rodrigo Rey.

Ahora, el equipo de Gallardo comenzará a pensar en el compromiso de este jueves, cuando visite a Libertad en Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.