River y Boca paralizan a todo un país

El Superclásico del fútbol argentino se juega este domingo desde las 17 en el estadio Monumental. El árbitro del partido será el neuquino Darío Herrera.

River Plate recibirá este domingo a Boca Juniors en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, y que corresponde a la 15ª fecha -interzonal- del torneo Apertura de la Liga Profesional.

El partido, que se jugará en el estadio Monumental -el césped no estará en las mejores condiciones-, dará inicio a las 17, tendrá el arbitraje del neuquino Darío Herrera, en el VAR estará Héctor Paletta, y televisarán TNT Sports y ESPN Premium.

Además, para este especial partido fueron acreditados 150 medios, y será visto en más de 160 países. Será el clásico número 266 de la historia, entre el profesionalismo y amateurismo.

Ambos equipos llegan a este encuentro en un buen momento, ya que arrastran sus respectivas buenas rachas que les permitieron escalar hasta las primeras posiciones en sus zonas.

River ganó los cinco partidos que disputó en el torneo Apertura desde que llegó su nuevo DT Eduardo Coudet. Esto le permitió al “Millonario” ponerse segundo en la zona “B” con 26 puntos, solo tres menos que el sorprendente Independiente Rivadavia de Mendoza.

En lo que respecta al plano internacional, River viene de ganarle 1-0 a Carabobo de Venezuela, para ponerse primero en el Grupo H de la Copa Sudamericana.

Las grandes ausencias de River pasarán por el mediocampo, ya que no estarán disponibles ni Fausto Vera ni el colombiano Juan Fernando Quintero debido a sus respectivas lesiones, que fueron un esguince en el ligamento colateral medial y un problema muscular en el psoas.

Boca, mientras tanto, arrastra un invicto de 12 partidos y además encontró una muy buena regularidad, ya que ganó cuatro de sus últimos cinco partidos.

Gracias a estos buenos resultados, el “Xeneize” pudo escalar hasta la cuarta posición de la zona “A” con 21 puntos y está muy cerca del líder, que es Vélez Sarsfield (25).

En lo que respecta a la Copa Libertadores, torneo que no disputaban desde el 2023, los dirigidos por Claudio Ubeda tuvieron un inmejorable comienzo gracias a los triunfos frente a Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador.

Para este partido, su entrenador dispondrá seguramente del mismo equipo que viene de ganarle al elenco ecuatoriano por el certamen continental, con Leandro Brey en el arco, tras la durísima lesión sufrida por Agustín Marchesín, que se perderá todo lo que resta de la temporada.

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Probables formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno y Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado; Tomás Aranda; Adam Bareiro y Miguel Merentiel. DT: Claudio Ubeda.

Arbitro: Darío Herrera.

VAR: Héctor Paletta.

Estadio: Monumental.

TV: TNT y ESPN Premium.

Hora: 17.