Robaron evidencias de una oficina judicial

Personas desconocidas ingresaron a un depósito de los Tribunales de Esquel, ubicado sobre la Avenida Alvear 505. Según indicaron desde la Unidad Regional de la ciudad, el hecho ocurrió entre el viernes y este martes a la mañana cuando empleados del Poder Judicial que llegaron al lugar después del fin de semana largo constataron lo que había sucedido.

El sector que fue víctima del robo comprende dos oficinas del área de Secuestros, que se ubica en el tercer módulo del edificio de Tribunales, en el segundo piso.

Trabajaron en el lugar personal del área de Criminalística y la Brigada de Investigaciones. De acuerdo a las primeras impresiones recogidas en el interior del edificio, consideran que habría sido una sola persona la que ingresó al recinto con apoyo de otros hombres en la parte exterior.

La Policía estima que los delincuentes habrían llegado por los techos hasta una ventana de construcción de aluminio, “muy endeble”, destacaron, la cual fue forzada con una palanca desde el exterior.

Aun no se han podido establecer qué elementos fueron sustraídos. Los investigadores presumen que se trata de armas de fuego y dinero en efectivo que guardaban en una caja de seguridad que suele quedar con el sistema de seguridad desactivado, debido al uso cotidiano que le dan los empleados. La misma no tenía signos de violencia. Vale aclarar que ese sector de las oficinas no tiene alarmas ni cámaras de seguridad, a diferencia del resto del edificio, apuntaron desde la Unidad Regional.

Incluso estiman que hay más de 50 mil elementos incautados en ese sector, como armas largas, cortas, computadoras, teléfonos celulares y otras evidencias de causas.