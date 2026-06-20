Robaron pertenencias de una docente dentro de la Escuela 1

Fue el viernes por la tarde y ahora analizan las grabaciones de seguridad para identificar a los responsables.

Un robo ocurrido en el interior de la Escuela Provincial N° 1, en Yrigoyen y Belgrano, es investigado por la Policía de Chubut, luego de que una docente denunciara la sustracción de diversos elementos personales y de trabajo mientras se encontraba desarrollando sus actividades en el establecimiento.

El hecho se registró durante la tarde del viernes en la institución educativa y la intervención policial –según publica Crónica- se produjo cerca de las 17:30, cuando efectivos de la Seccional Primera fueron alertados sobre la situación.

De acuerdo con la denuncia, el robo ocurrió entre las 16:50 y las 17:30. En ese lapso, la docente, de 33 años, salió momentáneamente del aula N° 8 junto a sus alumnos para acompañarlos fuera del salón. Al regresar, constató que desconocidos habían ingresado y sustraído varias de sus pertenencias.

Entre los elementos denunciados como robados se encuentran una notebook Samsung Galaxy Book 300 de color gris, con funda marrón, una mochila negra, un sello personal y material bibliográfico correspondiente a los libros Alfa y Beta.

Según informaron fuentes policiales, no se observaron signos de violencia ni daños en puertas o ventanas, por lo que los investigadores intentan determinar cómo se produjo el acceso al aula.

Tras la denuncia, se dio intervención a la División Policial de Investigaciones (DPI), que lleva adelante tareas de relevamiento y análisis de las cámaras de seguridad instaladas tanto en el interior del establecimiento como en sectores aledaños. Los registros fílmicos habrían captado movimientos que podrían resultar de interés para la causa.

Hasta el momento no se informó sobre personas identificadas ni sobre la recuperación de los elementos sustraídos. La investigación continúa con el objetivo de establecer la mecánica del hecho y dar con los autores del robo.