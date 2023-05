Robertito Funes Ugarte: "Rolando Graña me rajó porque no le caía bien"

Robertito Funes Ugarte se despidió de la pantalla de A24 a finales de 2022 y, pese a que en su momento no dio detalles al respecto, recientemente reveló que Rolando Graña lo echó porque "no le caía bien".

El periodista dialogó con el equipo de A la Tarde (América) para aclarar su supuesta enemistad con Nancy Pazos y en un momento de la charla se refirió a su salida de A24. Cuando le preguntaron si él le había sacado el lugar a su colega en la AM 990, antes de responder, disparó contra el gerente periodístico del Grupo América: "Cuando me quedo sin laburo en A24, que hay que decir que Graña me rajó porque no le caía bien, entonces me sacaron del canal. Venía conduciendo con Mariana Contartessi, no le caía en gracia a Graña, creía que iba a levantar el rating y así le fue".

"En A24, Graña decide sacarme porque no sé qué le pasaba, porque no le caía en gracia, porque parecía frívolo y qué se yo... Yo digo las cosas como son. Había renunciado a C5N porque había pasado mi etapa, busqué laburo en A24 y 'ay te queremos, te queremos', y después chau, es así", agregó.

Cabe mencionar que en su momento Robertito solo se despidió de la señal, sin ahondar en detalles: "Saben que con ustedes comparto todo, así que quería comentarles que hoy dejé de trabajar en A24 Noticias, trabajé 9, 10 meses, la pasé muy bien. Así que les agradezco muchísimo a Mariana Contartessi, a todos mis compañeros".

"Tengo la conducción de mi programa ¿Quién sabe más de Argentina? en la TV Pública y tengo La Noche de los Ex por Telefe, que está teniendo un rating altísimo", manifestó por aquel entonces.