Robo en el Hipódromo de Rada Tilly

La Policía intervino de inmediato luego de que la víctima alertara sobre el ingreso de los sospechosos a su albergue. Los detenidos fueron trasladados a la comisaría local.

En la mañana de este jueves, alrededor de las 9:05 horas, personal policial de la Comisaría de Distrito Rada Tilly intervino en el Hipódromo de la ciudad tras un llamado que alertaba sobre un robo en curso.

Según el denunciante, dos hombres habían ingresado a su pieza/albergue, la cual se encontraba cerrada sin seguro, y sustrajeron un caloventor eléctrico de color blanco. Posteriormente, los sospechosos se dirigieron hacia otra habitación ubicada a unos 50 metros del lugar.

Al llegar al sitio, los efectivos procedieron a la inmediata aprehensión de los individuos, quienes fueron señalados por la víctima como autores del hecho. Ambos fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con las actuaciones correspondientes.