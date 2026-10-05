Robó una billetera con $400 mil de un auto en pleno centro

El hombre, de 47 años, fue interceptado en 25 de Mayo y Sarmiento luego de sustraer la billetera de un Toyota Yaris.

Un hombre de 47 años fue detenido luego de sustraer una billetera con $400.000 del interior de un vehículo estacionado en la zona céntrica de Comodoro Rivadavia y ser alcanzado por efectivos policiales tras una persecución a pie.

El hecho se registró durante un patrullaje preventivo de personal de la Comisaría Seccional Primera. Los efectivos fueron alertados por una mujer, quien denunció que un individuo había ingresado a su Toyota Yaris de color blanco, estacionado en inmediaciones de San Martín y Pellegrini, y había sustraído una billetera con dinero en efectivo.

La denunciante aportó a los policías las características físicas y la vestimenta del sospechoso, por lo que se inició una búsqueda en la zona. El hombre fue localizado y comenzó a escapar a pie por el Pasaje Valdivia en dirección a calle 25 de Mayo.

Finalmente, los efectivos lograron interceptarlo en el cruce de 25 de Mayo y Sarmiento. Según el reporte policial, el sospechoso opuso resistencia al procedimiento antes de ser reducido.

Durante la requisa superficial, los agentes encontraron en uno de los bolsillos de su campera la billetera sustraída, confeccionada en cuero blanco con detalles en rosa. En su interior se encontraba la totalidad de los $400.000 denunciados como sustraídos.

El hombre fue trasladado a la dependencia policial en calidad de detenido y quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente.