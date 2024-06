Rocío Robles habría tenido un encuentro íntimo con Rodrigo De Paul

Rocío Robles negó haber tenido un affaire con Alexis Mac Allister, pero el representante del futbolista la mandó al frente y aseguró que tuvo un encuentro íntimo con Rodrigo De Paul.

Durante el fin de semana, De Paul festejó su cumpleaños con una mega fiesta, a la cual asistieron varios famosos y donde no se permitía el uso de celulares. La modelo estuvo invitada y en las últimas horas se rumoreó que Mac Allister le habría sido infiel a su novia, Ailén Cova, con ella.

Ante esta información, Santiago Sposato, cronista de LAM (América TV) y periodista de Radio La Red, se comunicó con Rocío Robles y ella aclaró: "Fue con otro, pero no me interesa ni que se sepa ni nada por el estilo. Estoy soltera y así voy a seguir. No vivo de mi vida privada ni lo voy a hacer".

A todo esto, este lunes en LAM (América TV), Ángel de Brito expuso el mensaje que le envió el representante de Alexis Mac Allister, desmintiendo la infidelidad a su novia.

"Soy Ramiro Rodríguez, prensa de Alexis Mac Allister. Te quería enviar nuestro comunicado", introdujo. Y detalló: "Fake news. Hoy están intentando instalar de manera maliciosa que Alexis Mac Allister salió con la periodista Rocío Robles del cumpleaños de Rodrigo De Paul, donde había cientos de personas del ambiente del fútbol y el espectáculo".

Sobre el final del mensaje, reveló explosivo: "La realidad es que Robles salió con el anfitrión del cumpleaños, estuvo invitada por él. Mac Allister llegó solo y se fue solo".

¿Alexis Mac Allister le fue infiel a Ailén Cova?

Alexis Mac Allister le habría sido infiel a su novia, Ailén Cova, y en la red automáticamente estallaron los memes sobre Camila Mayan.

Este lunes, Pepe Ochoa contó en el programa de streaming El ejército de la mañana (Bondi) que el futbolista de la Selección Argentina habría estado a los besos con la modelo y periodista Rocío Robles.

"Rocío Robles estuvo toda la noche a los besos, beso que va beso que viene, meneadito que va meneadito que viene, cuerpos que se rozan...", introdujo a modo de enigmático.

"Terminó yéndose a la casa de él, a pernoctar... garchotearon evidentemente toda la noche, con... ¡Alexis Mac Allister!", reveló finalmente el comunicador, generando impacto en el estudio.

De inmediato, los internautas desplegaron todo su ingenio en la red y compartieron divertidos memes sobre Camila Mayan, expareja de Alexis Mac Allister y también íntima amiga de Ailén Cova hasta que esta se puso de novia con el futbolista.