Romero justificó su voto pro Milei y la destrozaron en redes

“Después de meses de trabajo, dimos media sanción a la LeyBases, que apoyé con mi voto porque la mejoramos, porque estoy convencida de que este es el paso que tenemos que dar para avanzar hacia la Argentina que los argentinos merecemos, modernizarnos y entender que todo lo que conocemos está agotado y el cambio se impone”, sostuvo en Twitter quien intentara ser indendenta de Comodoro en dos oportunidades.

Romero señaló que “por otro lado, y aunque no alcanzó, como patagónica voté en contra del restablecimiento del impuesto a las ganancias prevista en el paquete fiscal que no contempla la realidad de nuestra región, ni de nuestros trabajadores, tanto en relación de dependencia, como autónomos”.

No obstante, se comprometió a “seguir trabajando para construir una alternativa mejor para nuestro país”. De inmediato, en las redes recibió múltiples críticas y menores apoyos. Lo menos que le dijeron fue “impresentable”.

Por ejemplo Crhistian Pasquini, desde Esquel, le recordó que “LeyDeBases reimplementa el Impuesto a las Ganancias de una forma que afecta a los Trabajadores Patagónicos peor que antes porque no incluyó zona patagónica, etc. Lamentable que no haya defendido a los trabajadores chubutenses (petroleros, etc.)”.

Rolando González directamente la calificó de “entregadora y vendepatria”, recordando que “la Patagonia fue construida por una suma de pueblos muy lejos de ser entreguistas o colonizados. No hable en nombre de la Patagonia, diputada. Está en las antípodas de nuestros valores e idiosincrasia”.

Rubén Nieto le dijo que “sus acciones serán juzgadas por el pueblo; los comodorenses tendrán muy en cuenta su voto; se les nota mucho!”. Manuel Huenuer, en tanto, consideró que “le baja Bienes Personales a los poderosos ricachones y al laburante a pagar ganancias, a trabajar en negro sin multas para el empleador; después no quieren moratorias para jubilar gente q laburo en negro”.