Rossi, Stang y Vivian en busca de la corona del TC2000

Son los tres pilotos que tienen chances de coronarse este año campeones, cuando se corra este fin de semana el “Gran Premio Salta”.

El 46° Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA entra en etapa de definiciones. En el “Gran Premio Salta” que este sábado y domingo hará epicentro en el autódromo “Martín Miguel de Güemes” está la posibilidad que se conozca al nuevo campeón 2025 de la especialidad. Hay 3 pilotos que tienen chances y ellos son: los dos compañeros de equipo Matías Rossi y Emiliano Stang del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA y Franco Vivian del YPF Elaion Auro Proracing. Estos 3 pilotos harán historia ya que le darán al nuevo vehículo SUV de 500 hp de potencia el primer título en el TC2000.

El líder del certamen Matías Rossi con el Toyota Corolla Cross GR-S #117 tiene un total de 187 puntos producto de las dos victorias que consiguió en 10 finales: ganó en General Roca, Río Negro (6ª fecha) y en la 19ª Edición de los 200 Km de Buenos Aires junto al uruguayo Santiago Urrutia (8ª fecha). Además, logró otros 5 podios: fue 2º en Oberá (1ª fecha), en Rosario (3ª fecha) y en Corcordia (4ª fecha). Luego terminó 3º en Buenos Aires (2ª fecha) y en Mercedes, Uruguay (10ª fecha). Obtuvo 3 poles: en Oberá (1ª fecha), en Buenos Aires (2ª fecha) y en Mercedes, Uruguay (10ª fecha). El piloto de Del Viso va por su sexto título argentino de TC2000, en el caso que lo logre, quedará a uno de alcanzar al máximo campeón de la historia de la categoría que es Juan María Traverso con 7.

Por su lado, Emiliano Stang con el Toyota Corolla Cross GR-S #162 suma 155 puntos en el torneo y es el máximo ganador del 2025 con 3 triunfos: se impuso en Oberá (1ª fecha), en Buenos Aires (2ª fecha) y en Concordia (4ª fecha). El piloto de Crespo, Entre Ríos, logró otros 4 podios en finales: fue 2º en 9 de Julio (5ª fecha), en General Roca (6ª fecha), en la 19ª Edición 200 Km de Buenos Aires con Antonino García (8ª fecha) y en Mercedes, Uruguay (10ª fecha). El subcampeón argentino de Fórmula Nacional 2022 y 2023, en su segunda temporada en el TC2000, va por su primera corona.

El tercero en el campeonato es Franco Vivian y a falta de 2 fechas para el final, va por la hazaña. El piloto de Capital Federal tiene 132 puntos con la Chevrolet Tracker #57 gracias a la victoria que consiguió en 9 de Julio (5ª fecha) y los otros 3 podios que alcanzó en las 10 finales disputadas hasta el momento: terminó 2º en Buenos Aires (2ª fecha) y 3º en Rosario (3ª fecha) y en la 19ª Edición de los 200 Km de Buenos Aires con Rafael Morgenstern (8ª fecha). Logró 2 poles: en Rosario (3ª fecha) y en General Roca, Río Negro (7ª fecha). Al igual que Stang, Vivian va por su primer título en el TC2000.

Las principales posiciones del 46º Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA, ya sin chances de pelear por el título, las completan: Leonel Pernía (Honda ZR-V #1 – Honda YPF Racing) con 110, Franco Morillo (Chevrolet Cruze #64 – Proracing) con 104, Marcelo Ciarrocchi (Toyota Corolla #25 – Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA 2) con 95, Gabriel Ponce de León (Toyota Corolla Cross #32 – Corsi Sport) con 82, Facundo Aldrighetti (Chevrolet Tracker #83 – YPF Elaion Auro Proracing) con 69, Tiago Pernía (Honda ZR-V #85 – Honda YPF Racing) con 52 y Matías Capurro (Toyota Corolla Cross #99 – Corsi Sport 2) con 38.

Este sábado y domingo en el autódromo “Martín Miguel de Güemes” de Salta, será la hora de la verdad para Matías Rossi, Emiliano Stang y Franco Vivian que buscarán quedarse con toda la gloria.