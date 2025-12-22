"Rubicón", el disco que Gaby Caniza tuvo que cruzar para seguir

El nuevo álbum del músico patagónico nace de una etapa límite, entre el duelo, la ruptura y la necesidad de volver a empezar. El 27 de diciembre lo presentará en vivo en Sótano Pub, en un show que promete ser tan intenso como personal.

Rubicón no es un disco más en la carrera de Gaby Caniza. Es, en sus propias palabras, un punto de quiebre vital. “Básicamente pensaba en retirarme de la música”, confiesa a El Patagónico, y agrega sin rodeos: “El contenido del disco deja en visto cierto luto, ruptura, superación, la vida misma. Grabarlos me salvó”.

Ese carácter atraviesa cada canción y define el espíritu del álbum: una obra concebida como registro emocional de un momento crítico. “Es más que un disco para mí, es un cuadro exacto de lo que me estaba pasando en la vida”, explica Caniza, consciente del riesgo que implica exponerse de ese modo: “Me gusta y a la vez me da vergüenza, porque siento que expongo pensamientos muy entreverados de mi cabeza. Pero para hacer arte sincero tenés que correr el riesgo de la humillación”.

El título no es casual. Rubicón alude a un punto de no retorno, a una decisión irreversible. “Toda una vida dejé atrás para comenzar una nueva sin pensar mucho en el ‘qué hubiera pasado si’”. Las canciones no nacieron como un bloque conceptual, pero con el tiempo encontraron un mismo cauce narrativo. “Son temas de procesos creativos distintos, pero cuando los ordenamos con Raybet pensamos en que el disco vaya dando pistas, que genere el impacto que yo sentía que estaba viviendo”.

En ese recorrido, la producción fue clave. Raybet y Gonzalo Pereira no solo aportaron sonido, sino sostén. “Gracias a ellos las canciones se potenciaron”. Raybet se ocupó de arreglos y solos, mientras que con Pereira trabajaron “la cuestión micro del disco: los espacios, los silencios, la búsqueda de audios”. Para Caniza, fue también una experiencia inédita: “Nunca había trabajado con productores. Siempre hacía todo solo, pero sentía que necesitaba un sostén sentimental y crítico. Yo no estaba bien parado para hacer un disco; de hecho, no quería hacerlo. Fui casi obligado a rastras por Gonzalo Pereira, y hasta el día de hoy se lo agradezco”.

En lo musical, Rubicón marca un regreso a la distorsión y a una sonoridad pensada para el escenario. “Quería volver a un sonido más crudo y que fuera fácil de llevar al vivo. No hacerlo maximalista, aunque cada detalle está cuidado. Ahora, en los ensayos, siento que las canciones me gustan más en vivo”.

El relato se completa con el arte de tapa, a cargo de Martina Acevedo. “Desde el primer momento tuvo una predisposición increíble”. La consigna fue clara y el resultado, inmediato: “Ella entendió la idea y la potenció al mil con su visión estética. El original de la tapa lo tengo guardado con mucho amor en mi pieza, lo veo todos los días”.

La fragilidad emocional es uno de los ejes del disco, especialmente en “No llores más”, una canción nacida después de una noche intensa en Córdoba. “Me di cuenta de que no estaba feliz con la vida que estaba llevando, así que hice una canción para darme ánimos, para decirme que todo iba a estar bien”. Esa honestidad también hizo que el proceso de grabación fuera difícil. “Convivir con esas canciones fue horrible. Traté de que todo fuera rápido: el disco se hizo en tres meses y salió. En la mezcla me desligaba bastante; había temas que me pegaban muy mal”.

Entre todas, hay una que hoy siente especialmente representativa: “Me gusta mucho ‘¿Qué estás pensando?’. Es la más rara del disco, un experimento musical mío. Siempre jodo con que su género es ‘neotango sensual mystic’”.

Ese universo íntimo tendrá su primera puesta en escena el 27 de diciembre en Sótano Pub , a partir de las 20:00, en lo que será la presentación oficial del álbum. Caniza no oculta la ansiedad: “Nunca presenté un disco y siento que es lo más cercano a festejarte el cumpleaños”. Y agrega: “Tengo una banda que suena increíble, me siento pleno en cuanto a salud, me preparé mental y físicamente. Quiero entregar mi vida arriba del escenario para defender esto, porque es muy personal e importante para mí”.

El vivo también marca un cambio en su vínculo con el escenario. “Nunca me gustó tocar en vivo por la ansiedad social y el pánico escénico, pero este disco hizo que quiera salir a tocar. Esta vez estoy contentísimo de subirme con amigos que están igual de comprometidos”. El show será extenso, con más de 20 canciones, combinando material nuevo y temas de otras etapas.

Mirando hacia atrás, Caniza sintetiza el aprendizaje con una certeza simple y profunda: “El humano es un ser social y necesita de otros para potenciarse”. Y para quienes se reconocen en ese límite emocional que atraviesa Rubicón, deja un mensaje directo: “Que si sabés que no das más, pidas ayuda. Siempre hay alguien que nos quiere y va a estar. La salud mental es muy importante y hay que ocuparse. Como decía Tita Merello: ‘la vida pelea con los guapos; si sos débil, ya te la lleva ganada’”.