Rucci también apuntó contra los petroleros comodorenses

Durante la Asamblea de Memoria y Balance del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, el secretario general Marcelo Rucci alertó sobre la “irresponsabilidad” de permitir la llegada de trabajadores despedidos de otras cuencas, en un contexto donde la desocupación sigue siendo alta en la región.

En su discurso, el dirigente sindical cuestionó a sectores políticos y empresariales que promueven la idea de un crecimiento inmediato de la industria, asegurando que esta visión no se ajusta a la realidad actual. “Todos sabemos que estamos en un cuello de botella. Hasta que no estén terminados los ductos, no va a haber esa explosión que dicen”, afirmó.

Rucci también criticó a las empresas que buscan incorporar personal foráneo sin considerar a los trabajadores locales. “Tenemos muchísimos desocupados en la provincia y, aun así, hay empresas de servicios que atropellan, trayendo trabajadores de otros lugares. Nosotros estamos impulsando un centro de capacitación para insertarlos en la industria”, explicó.

El sindicalista destacó el apoyo del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y del mandatario de Río Negro, Alberto Weretilneck, en la defensa del empleo local. “Hay que dar seguridad y condiciones a los trabajadores para evitar accidentes. Agradezco a Figueroa y Weretilneck por respaldarnos en esta lucha”, expresó.

Por otro lado, Rucci apuntó contra la secretaria de Medioambiente de Neuquén, Leticia Estevez, por la falta de detalles sobre las nuevas tecnologías para la prevención de derrames de hidrocarburos. “Habló de las bandejas, pero se usan hace años y jamás previnieron un derrame. Lo que necesitamos es encapsular los derrames y tratarlos correctamente”, criticó.

Asimismo, advirtió que la falta de claridad en las medidas ambientales afecta a más de 400 trabajadores que podrían perder sus empleos. “Sería interesante que la secretaria precise cuáles son los nuevos métodos. Ojalá haya tecnologías superadoras, pero que también generen trabajo y permitan reubicar a nuestros compañeros”, concluyó.