Ruta 3: no hay fechas porque el deslizamiento persiste

Tras el colapso total de la ruta 3, funcionarios de Vialidad Nacional y de la Municipalidad confirmaron este jueves que "no podemos dar tiempos hasta que no sepamos cuándo durará el deslizamiento".

Paula Aceituno, geóloga de Vialidad Nacional, comentó en conferencia de prensa que se trata de “un proceso de erosión costera; las olas golpean un material que es erosionable”, lo que ocasionó en ese tramo “una inestabilidad que socavó la base y produjo el deslizamiento”.

Aseguró que el mismo “todavía no ha terminado. Necesitamos esperar que el movimiento se asiente y que se deslice todo el material necesario”.

Una vez que todo eso suceda, “lo primero que tenemos que hacer es retirar el material inestable para luego reconstituir el pliegue y terraplén para terminar con la pavimentación de la ruta, nuevamente”

Aclaró que “todavía no se pueden ingresar para hacer estudios profundos porque el movimiento continúa y no es prudente hasta que se concrete el deslizamiento completo”.

Según la profesional, hasta el momento se han realizado análisis virtuales midiendo grietas y que “una vez que se estabilice el movimiento, ingresaremos y veremos qué zona debemos retirar; qué estudios debemos hacer y delinear los pasos a seguir. El movimiento está en proceso”.

“Es muy temprano para decirles lo que va a pasar con la geología ahí. Hay que hacer estudios para tener una solución completa”, explicó.

Aceituno reiteró que “necesitamos que todo el material que ha sido socavado, lo que ha quedado colgado sobre la costa, termine de deslizarse. Lo que tenemos que hacer es protegerlo, colocando rocas o material que no sea aceptado por el agua. Después de estudiarlo tenemos que reconstituir la base con materiales no erosionables para y rehabilitar la ruta nuevamente”.

“Estamos midiendo las grietas y cuando notemos una estabilidad, cuando no haya desplazamientos, cuando veamos que no se mueve, vamos a ingresar. La naturaleza no se puede predecir y no podemos dar tiempo hasta que sepamos cuándo terminara el movimiento”.