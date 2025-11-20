Samantha Acosta y Adriana Farías fueron evaluadas por Paula Pareto y Oritia González

Las alumnas de la Escuela de Judo Municipal Nº3 realizaron un campus de entrenamiento en el CENARD junto a los mejores rankeados de la Confederación Argentina en cadetes.

Samantha Acosta y Adriana Farías fueron convocadas por la Confederación Argentina de Judo para este campus de entrenamiento en la categoría cadetes femenina, participando junto a los mejores del ranking del seleccionado nacional.

El campus de entrenamiento se realizó en las instalaciones del CeNARD a mediados de mes con técnicos nacionales de renombre como la campeona olímpica y mundial Paula Pareto, junto a su ayudante, la comodorense Oritia González, quienes evaluaron a las judocas convocadas.

Las atletas cierran así un excelente año, en el cual también compitieron en tres nacionales: Apertura en Santiago del Estero, Centro República en Córdoba y el Clausura de San Juan, con varios podios de plata y bronce. Ambas también disputaron los Juegos EPADE, con plata para Acosta y oro para Farías.

Es importante destacar la constancia de las atletas, el trabajo en los entrenamientos diarios a cargo de los profesores Yabik Lemus y Carlos Vásquez, los cuales comenzaron a principios de año y se reflejan en los resultados actuales y en el ránking nacional de las deportistas.

Además, otra atleta del Municipal Nº3, Agostina Farías, viajará a los Juegos Sudamericanos Escolares en Asunción, Paraguay, junto a la selección Argentina a cargo de los entrenadores Paula Pareto y Gastón Sanzeri.

El evento será del 30 de noviembre al 6 de diciembre, y la delegación albiceleste se completa con otros 14 judocas de Buenos Aires, Salta, Santa Fe, Neuquén, Misiones, Chaco, Tucumán y Córdoba.

Agostina Farías concentrará en el CeNARD, previamente al viaje a Asunción, donde competirá en categoría Junior hasta 58kg.