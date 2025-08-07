El ‘Ciclón’ se impuso de local 1-0 en el marco de la cuarta fecha del torneo Clausura. El gol lo hizo Alexis Cuello.

San Lorenzo le ganó a Vélez y es el nuevo líder de la Zona B

San Lorenzo de Almagro se convirtió este jueves en el nuevo líder de la Zona B del torneo Clausura de fútbol de la Liga Profesional. Fue al derrotar de local por 1-0 a Vélez Sarsfield en el marco de la cuarta fecha del certamen.

El partido, que se jugó en el Nuevo Gasómetro del Bajo Flores, tuvo el arbitraje del internacional Facundo Tello. El gol del partido fue a los 28 minutos de la primera etapa.

Con esa victoria, el ‘Ciclón’, que ahora suma 8 unidades, desplazó del primer puesto de la Zona ‘B’ tanto a River Plate (7) -que debe jugar este sábado en Avellaneda ante Independiente- y a Gimnasia y Esgrima de La Plata, que transitoriamente había alcanzado la cima luego de su victoria en Mendoza ante Godoy Cruz (2-1).

Por su parte, el equipo del mellizo Guillermo Barros Schelotto se ubica en el sexto puesto con 5 puntos.

En la próxima fecha, San Lorenzo visitará en Vicente López a Platense, mientras que Vélez recibirá en el ‘José Amalfitani’ a Independiente.