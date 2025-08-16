San Lorenzo no pudo sumar ante Platense

El ‘Ciclón’ perdió de visitante 2-1 en el marco de la 5ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional. El partido tuvo dos expulsados.

San Lorenzo de Almagro perdió este sábado, de visitante, por 2-1 ante Platense en el marco de la 5ª fecha de la Zona ‘B’ del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio Ciudad de Vicente López, tuvo el arbitraje de Sebastián Martínez. Además de los simpatizantes locales, asistieron 5000 hinchas del equipo del Bajo Flores.

Los tres goles del encuentro se convirtieron en el primer tiempo. Ronaldo Martínez, a los 5’ y 49’ anotó los tantos del ‘Calamar’, mientras que Elías Báez (26’), había igualado de manera transitoria para el conjunto de Damián Ayude.

Los dos terminaron con un jugador menos porque en el local se fue expulsado su capitán Ignacio Vázquez, mientras que en la visita lo hizo Alexis Cuello, ambos en la primera etapa.

Con ese resultado, Platense, quien es el actual campeón del fútbol argentino, suma 6 puntos y se ubica séptimo, mientras que San Lorenzo quedó segundo con 8 unidades.

En la próxima fecha, el conjunto de Cristian ‘Kily’ González visitará a Independiente, mientras que los de Boedo recibirán a Instituto de Córdoba, que en esta fecha, fue goleado por 4-0 de local ante Unión de Santa Fe.