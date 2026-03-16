San Lorenzo sufrió una durísima derrota ante Defensa y Justicia

El “Ciclón”, que terminó silbado, cayó de local 5-2 ante el “Halcón” de Varela, quien es uno de los dos invictos que queda en el torneo Apertura.

San Lorenzo de Almagro, que se retiró silbado por su público, sufrió este lunes una categórica derrota de local ante Defensa y Justicia con quien cayó por 5-2 en el marco de la 11ª fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se disputó en el estadio Pedro Bidegain, tuvo el arbitraje de Pablo Dóvalo. El “Halcón” se llevó los tres puntos de Boedo, por los goles que anotaron Elías Pereyra, Juan Manuel Gutiérrez, Aaron Molinas -de penal-, Agustín Hausch y David Barbona. Rodrigo Auzmendi hizo los dos goles del “Ciclón”.

Además, el arquero uruguayo Cristopher Fiemarín le contuvo un penal al delantero ‘azulgrana’ Alexis Cuello. Y en otra de las incidencias que tuvo el encuentro, el juez principal expulsó en el local a Agustín Ladstatter.

Fue Elías Pereyra, jugador formado en la Ciudad Deportiva, quien abrió el marcador tempranamente. El “Ciclón” no podía llegar con claridad y la visita, haciendo circular la pelota, manejaba los hilos. Y sobre el final de la primera etapa, fue Juan Manuel Gutiérrez quien aumentó las cifras. Baldazo de agua fría en el Bidegain.

Para el complemento, Damián Ayude apostó por Teo Rodríguez Pagano en el lateral izquierdo (reemplazó a De Ritis). Y cuando empezó a acercarse (a los 13, Nicolás Tripichio estrelló la pelota de un cabezazo en el palo), Defensa aumentó la diferencia a través de un penal ejecutado por Molinas. Justo antes habían entrado Auzmendi -debut con la azulgrana- y Abrego y fue Auzmendi quien, al minuto, descontó y puso el 1-3.

Pero la remontada se empezó a derrumbar con la expulsión de Ladstatter y luego el 4-1 que marcó otro ex San Lorenzo como Agustín Hausch. Para peor, Alexis Cuello falló un penal. La noche se cerró con otro gol de Auzmendi -de cabeza- y el 5-2 fiinal marcado por Barbona.

Con ese resultado, San Lorenzo permanece en el noveno puesto de la zona “A” con 13 puntos, mientras que Defensa, quien es uno de los invictos que tiene el campeonato, saltó al tercer lugar con 16 unidades, a seis del líder Vélez, quien es el otro equipo que todavía no perdió.

En la próxima fecha, San Lorenzo visitará a Deportivo Riestra en el partido que cerrará la 12ª jornada, mientras que el “Halcón” de Varela, recibirá a Unión de Santa Fe, el escolta del “Fortín” de Liniers.