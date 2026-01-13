Santa Clara: meteotsunami, ola gigante y pánico, con un muerto y 35 heridos

En plena temporada, las localidades del partido de Mar Chiquita fueron testigos de un fenómeno inesperado, que se cobró una vida. En Mar del Plata se sintió con menor fuerza.

Un fenómeno inusual, descripto por testigos como un "mini tsunami", pero calificado como un meteotsunami por especialistas, afectó este lunes las playas de Mar del Plata, Mar Chiquita, Santa Clara del Mar y Mar de Cobo, entre otras, dejando un saldo de al menos un hombre fallecido y una treintena de heridos, dos de ellos graves.

El episodio se registró cerca de las 17 de este lunes, principalmente en la costa del Partido de Mar Chiquita, donde se reportó la irrupción repentina de una "súper ola" de casi 5 metros. Ante la situación, se activó un operativo de emergencia con la intervención del equipo de Guardavidas, Defensa Civil, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Turismo y el operativo de seguridad que dispuso la evacuación de las playas.

Además de la víctima fatal, un joven de unos 30 años fue rescatado cuando estaba por ahogarse en la albufera de Mar Chiquita y permanecía internado. Además, otro hombre de unos 30 años sufrió un infarto.

Fue una jornada de pánico en las diferentes localidades de Mar Chiquita. Como medida de seguridad, todos los balnearios del distrito fueron evacuados de manera inmediata por los equipos de emergencia. Así se pudo observar con los videos y testimonios que fueron apareciendo horas más tarde.

De acuerdo con la información que fue la víctima fatal perdió la vida por los golpes que sufrió tras chocar con rocas, producto de la fuerza del agua durante la crecida del mar.

En C5N indicaron que el fallecido, identificado como Yair Amir Manno Núñez de 29 años, era un turista argentino que fue hacia la ciudad de Mar del Plata a saludar a familiares. Vivía en Francia y estaba de viaje junto a su novia y amigos.

A su vez, el portal local LA CAPITAL explicó que el hombre, que no sabía nadar, se encontraba pescando en la escollera cuando la ola le provocó la caída al agua. Estaba junto a su novia, una mujer oriunda del mismo país, sobre la escollera cuando el oleaje provocó su caída al agua.

Como parte del perfil de la víctima, el medio local indicó que hace ocho años se desempeñaba como jinete de caballos en Europa.

Aunque el epicentro de la tragedia fue en Santa Clara, en Mar del Plata el fenómeno se sintió con fuerza en sectores clave: los balnearios del Torreón del Monje y Punta Mogotes fueron los que registraron los movimientos más bruscos del agua.

El suceso ocurrió en un día de calor agobiante, luego de varias jornadas de mal clima, lo que garantizó una presencia masiva de turistas en la orilla al momento de la crecida.

En tanto, en las redes sociales se viralizaron videos, que podrían ser de la zona de La Perla o Alfonsina, donde se observa el momento exacto en que se registra el episodio, que ocurrió cuando había mucha gente bañándose.

Maximiliano Prenski, guardavidas en la playa del Torreón del Monje, quien compartió su testimonio en diálogo con C5N.

“El contexto era muy complicado”, explicó. “Fue bastante difícil. Hacía mucho calor, mucha gente en el agua. Teníamos 5 mil personas en el mar, más toda la gente que estaba en la orilla”, recordó, al describir una tarde de pleno verano que, en cuestión de minutos, se transformó en una pesadilla.

Según relató, los primeros indicios del fenómeno fueron sutiles pero inquietantes: “Empezamos a ver que se retiraba un poco el mar, medio raro, pero puede pasar”. Sin embargo, rápidamente la situación se volvió crítica. “Alguna gente se empezó a ahogar, porque el agua los empezó a chupar, así que bajamos todos los guardavidas”, detalló.