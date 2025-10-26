Santa Cruz: ordenaron retirar padrones de LLA

La medida fue dispuesta a media mañana de este domingo, en pleno acto comicial, por la máxima autoridad de la Justicia Electoral Federal en Santa Cruz, Claudio Marcelo Vázquez.

En Caleta Olivia la novedad fue comunicada a El Patagónico por el Miguel Viscardi (foto), responsable local del proceso electoral, quien fue una de las autoridades que detectó padrones en poder de fiscales de La Libertad Avanza (LLA) con el sello partidario impreso, algo que no está permitido.

En tanto, el portal digital Nuevo Día hizo saber que la resolución emitida en Río Gallegos por el juez Vázquez obligó al partido La Libertad Avanza “a retirar urgentemente de todas las mesas de votación los padrones de fiscales que presentaban el logo partidario como imagen de fondo o sello de agua.

El magistrado comunico a los apoderados de LLA que no se permitía que se violen las prohibiciones previstas en el Código Electoral Nacional relacionadas con la veda electoral.

Además, la disposición judicial fue notificada mediante cédula electrónica a todas las agrupaciones políticas que participan en los comicios de este domingo, en el marco de las elecciones legislativas nacionales 2025.