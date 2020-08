El Patagónico | Deportes | VELA - 31 julio 2020

Santiago Lange: "lo más difícil será acertar con la planificación"

El campeón olímpico de vela se encuentra en Italia donde continúa con su preparación con miras a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. "No sabemos si los torneos previstos se van a hacer o no. O por ahí nos vamos para Sudamérica y no podemos entrenarnos", ejemplificó.