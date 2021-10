Santiago Paincho clasificó 30° en el Turismo Pista

El comodorense Santiago Paincho, con Chevrolet Celta, registró este viernes el 30° tiempo durante la prueba clasificatoria que el Turismo Pista desarrolló en el autódromo de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos.

El piloto chubutense hizo un tiempo de 1’42”969 ubicándose a 1’789/1000 del mejor tiempo que quedó en manos de Pablo Vázquez, quien con un VW Up marcó 1’41”180/1000, y de ese modo fue el más veloz de la tarde en el circuito entrerriano.

Detrás de Vázquez, segundo quedó Gabriel Melián, también con VW Up, Matías Cravero, Julian Módica, Sebastián Elola –los tres con Chevrolet Corsa-, Lucas Bayala (Fiat Mobi), Alejo Cravero (VW UP), Oscar Dufourc (Corsa), Franco Fauret (VW Up) y Maximiliano Andreis (Corsa).

La actividad oficial se inició con el primer entrenamiento, donde el más veloz resultó Lucas Bayala, mientras que Paincho había metido el 28° tiempo con su Celta.

La acción continuará este sábado desde las 10:20 con la segunda clasificación, mientras que la primera final –de la séptima fecha- se correrá a partir de las 14:15 a 14 vueltas o 30 minutos de duración. Mientras que la segunda final –octava fecha- se largará el domingo desde las 11:05, también a 14 giros o 30 minutos como máximo.

Clasificación

1° Pablo Vázquez VW Up 1’41”180/1000

2° Gabriel Melián VW Up a 0’028/1000

3° Matías Cravero Chevrolet Corsa a 0’039/1000

4° Julián Módica Chevrolet Corsa a 0’150/1000

5° Sebastián Elola Chevrolet Corsa a 0’174/1000

6° Lucas Bayala Fiat Mobi a 0’232/1000

7° Alejo Cravero VW Up a 0’258/1000

8° Oscar Dufourc Chevrolet Corsa a 0’295/1000

9° Franco Fauret VW Up a 0’409/1000

10° Maximiliano Andreis Chevrolet Corsa a 0’450/1000

30° Santiago Paincho Chevrolet Celta a 1’789/1000