Santiago Paincho corrió en Termas la 7ª fecha de la Clase 2 del Turismo Pista  

El piloto comodorense, con Chevrolet Corsa, ocupó el 24º puesto en la final que se corrió a 12 vueltas y que tuvo como ganador al cordobés Alejo Cravero (VW UP), escoltado por Nicolás Herrera y Franco Fauret, ambos con VW UP.

El comodorense Santiago Paincho, con Chevrolet Corsa, ocupó este domingo el 24º puesto durante la séptima fecha de la Clase 2 del Turismo Pista que se presentó en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero.

El tiempo del chubutense fue de 32'19``051/1000 a 21'612/1000 del ganador que fue el cordobés Alejo Cravero que se impuso al comando de un VW UP y con un registro de 31'57``439/1000.

El vencedor tuvo como escoltas a Nicolás Herrera (VW UP) y Franco Fauret, también con la misma marca.

Las diez primeras posiciones de la final que se corrió a 12 vueltas se completaron con Santiago Lantella (Ford Ka), Julián Módica (Corsa), Luciano González (Corsa), Mariano Sala (Corsa), Ezequiel Bosio (VW UP), José Costamagna (VW UP) y décimo terminó Martín Leston (VW UP).

La próxima fecha de la temporada, octava, se correrá el 18 de septiembre en el circuito número 8 del autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.