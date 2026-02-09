El ministro del Interior, Diego Santilli, aseguró que el Gobierno cuenta con los apoyos necesarios para aprobar la reforma laboral en el Congreso y sostuvo que se trata de una iniciativa clave para impulsar el empleo formal en el país.

Santilli afirma que el oficialismo tiene los votos para avanzar con la reforma laboral

En declaraciones radiales, el funcionario afirmó que el oficialismo “va a tener los votos” para avanzar con el proyecto y adelantó que el primer paso legislativo se dará este miércoles en el Senado. Si bien reconoció que el texto original sufrirá modificaciones durante el debate parlamentario, aclaró que “el objetivo central de la ley no se ha modificado”.

Santilli remarcó que la reforma apunta a responder a una demanda estructural de la economía argentina. “La Argentina no puede esperar más para empezar a generar trabajo formal”, señaló, al tiempo que defendió la necesidad de actualizar el marco laboral vigente.

En ese sentido, destacó el rol de los principales referentes del oficialismo en el Congreso. “Patricia Bullrich hizo un gran trabajo en el Senado y Martín Menem en Diputados”, afirmó, al referirse a las gestiones políticas realizadas para garantizar el acompañamiento legislativo.

La iniciativa forma parte del paquete de reformas impulsadas por el Gobierno nacional, en un contexto de fuerte debate político y social en torno a los cambios propuestos en el régimen laboral.