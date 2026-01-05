Santino Villalobos entre los cuatro mejores del Binacional de Cross

El piloto comodorense quedó cuarto en la 2ª fecha del torneo Argentina/Chile que se corrió en Río Turbio, provincia de Santa Cruz.

El piloto comodorense de quad, Santino Villalobos, quedó cuarto en la segunda fecha del Torneo Binacional Argentina/ Chile que se desarrolló en Río Turbio (Santa Cruz).

A bordo de su cuatriciclo Yamaha YFZ 450cc que cuenta con la mecánica de Enrique "Quique" Vicini y la asistencia de Marcelo Villalobos, Santino compitió en los últimos días de diciembre (27 y 28).

El chubutense se clasificó en el cuarto lugar, en lo que fue una competencia muy peleada, con muy buenos pilotos de ambos países. A final de rueda logró imponerse a un piloto chileno, ganándole la posición a metros de la llegada

“En la primera manga tuve una mala largada y me fue imposible alcanzar al pelotón donde terminé quinto” contó Villalobos. “Ya en la segunda manga logre en la salida meterme en los primeros lugares, junto a Valentina Campagnoni (Río Gallegos), pero un toque con otro piloto me saca del pelotón, tuve que volver a remar y termine en cuarto lugar” agregó.

El joven deportista, quien actualmente se encuentra segundo en el campeonato, describió que el circuito “fue hermoso, uno de los mejores en los que corrí, muchos saltos, con mucho filo y rápido. La gente fue muy cálida, tanto chilenos como argentinos más allá de las rivalidades”.

Santino Villalobos, se estará presentando la próxima fecha en la ciudad de Puerto Natales (Chile), desde el 31 de enero hasta el 1 de febrero.

Sobre el final agradeció a “Comodoro Deportes, Hernán Martínez y su equipo por el apoyo, a nuestros sponsors que siempre están presentes; Ruleman Patagonia,Tornería Chicho, Proter, a Fabián Barrientos, a mi familia, amigos, a la gente de Comodoro y a los chicos de Sismo”.

El campeonato es fiscalizado por ACMA (la Asociación Civil de Motociclismo Austral) y C.A.M.O.D (Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo).

Posiciones Campeonato Binacional

1 – Franco Ruiz - Río Turbio 110 Pts

2- Santino Villalobos - Comodoro Rivadavia 83 Pts

3- Valentina Campagnoni - Río Gallegos 59 Pts

4- Ezequiel Cavana - R. Turbio 48 Pts

5- Miguel Puratich - Puerto Natales 43 Pts