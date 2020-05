Sastre se opone a la apertura de hoteles

El intendente de Puerto Madryn consideró que sería una medida apresurada de parte de Arcioni y que no está del todo estudiada, por lo que no asegura que no habrá riesgo de contagio.

“No seré consecuente con medidas para quedar bien con nadie; no estamos preparados para abrirlos, más allá que se plantee que será solamente para empresas o para que gente que venga a trabajar. Lo tenemos más que hablado con el sector. Prefiero esperar el tiempo prudencial y poder habilitar la hotelería como corresponde, no a las apuradas y con medidas que no están del todo estudiadas para darnos la seguridad de que no vamos a generar contagios”, sostuvo hoy el intendente de Puerto Madryn con respecto al anuncio previo en sentido contrario del gobernador Mariano Arcioni.

En declaraciones a Radio 3, Gustavo Sastre también señaló que “el comercio y otros sectores como el turístico costarán mucho habilitarse y a nosotros nos afecta, pero son lugares que más allá de la separación entre personas, hay otros factores que pueden propiciar el virus”.

Respecto de la posibilidad de propiciar el turismo interno, dijo que “si todos los municipios trabajamos a consciencia, será una de las alternativas, el turismo local, provincial o regional entre comarcas”.

Sobre las gestiones para lograr el aporte de una masa salarial de parte de Nación: “lo hemos hablado con los demás intendentes, son opciones que debemos ir manejando porque esta situación nos complicará las finanzas a todos los municipios por más ordenados que los tengamos. El vecino común al último que le aportará será al Estado y encima ahora se viene el aguinaldo”.

Recalcó además que “las actividades no serán totalmente libres en absoluto, más allá de la flexibilización provincial y de que mis colegas intendentes parecían que estaban parados en una grilla de largada para ver quién liberaba primero. Nosotros hemos tomado la decisión opuesta”.

“La semana pasada nos reunimos con diferentes referentes de disciplinas deportivas y recreativas como la pesca, atletismo, ciclismo, actividades náuticas y en conjunto y asumiendo la responsabilidad de todos estamos armando un cronograma de lo que vamos a flexibilizar, seguramente lo vamos a anunciar esta semana, pero con las restricciones que desde el Estado vamos a poner y que controlaremos en conjunto”, señaló.

En este contexto, Sastre descartó el avistaje de ballenas en el Área Protegida El Doradillo porque “podría ser uno de los lugares de mayor aglutinamiento de gente y eso todavía no lo permitiremos”.