Scaloni explicó por qué no jugó Messi

La Selección Argentina de fútbol, campeona del mundo en Qatar 2022, goleó por 3-0 a Bolivia en la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El crack rosarino Lionel Messi no estuvo ni siquiera en el banco de suplentes de la Albiceleste y Lionel Scaloni, conductor técnico del equipo argentino, le explicó a ESPN por qué el 10 del combinado argentino e Inter Miami no sumó minutos en el triunfo sobre la Verde en La Paz.

"Siempre es preferente que esté Leo, pero si no está analizamos qué podemos hacer. Tenemos a Di María, tenemos a Nico González, tenemos a Julián Alvarez que hoy entró muy bien y todos los chicos que tenemos atrás que vienen con un nivel enorme", comenzó el nacido en Pujato, quien destacó la actuación de sus dirigidos pese a no contar con el líder futbolístico dentro de la cancha.

En tanto, el técnico campeón del mundo confesó que fue el propio Messi quien le pidió no jugar porque no se sentía bien en la previa de lo que fue la victoria en La Paz: "Él me dijo que no se sentía bien. No tenía sentido, iba a ser arriesgado que entre en el segundo tiempo, la altura es una parada difícil. No tenía sentido".

Desde su llegada a Inter Miami de Estados Unidos a mediados de julio, el 10 de la Selección Argentina disputó casi todos los partidos con el equipo Rosanegro (11 partidos con 11 goles y 5 asistencias) y llegó con una buena cantidad de partidos consecutivos, entre los que se destacan la final que ganó en la Leagues Cup y la clasificación al duelo definitivo de la US Open Cup del fútbol de Estados Unidos.

El 10 argentino fue reemplazado antes de que finalizara el encuentro para la Albiceleste en el estreno en las Eliminatorias Sudamericanas ante Ecuador y, debido a molestias físicas, el propio Messi fue quien le comunicó a Scaloni la intención de no sumar minutos en la parada difícil de la altura de La Paz.