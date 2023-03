Scaloni no perdona la actitud de uno de sus dirigidos y lo aleja de la Selección

Los antecedentes en el fútbol son claros: para lograr buenos resultados no sólo se necesita tener funcionamiento, sino que además es vital contar con un grupo unido y que priorice las buenas relaciones internas. En la Selección Argentina se destaca el rendimiento de los jugadores y también la impactante mancomunión que se visualiza, pero en las últimas horas quedó en evidencia un episodio puntual: Lionel Scaloni mantendría el enojo con Joaquín Correa, quien tuvo su última participación antes del Mundial de Qatar 2022.

En la Fecha FIFA de marzo la Albiceleste se medirá ante Panamá y Curazao, dos rivales de poca envergadura. Esto se debe a que el cuerpo técnico no pretendía demasiada exigencia, sino aprovechar los dos amistosos para exhibir -ante su gente- la Copa obtenida el 18 de diciembre en Doha.

En la convocatoria el DT sumó a todos los campeones del mundo, a los que le agregó jugadores con proyección pensando en México-Estados Unidos-Canadá 2026. El nombre que faltó, y que sigue ausente desde hace varios meses, es el de Joaquín Correa.

El Tucu había sido parte de los 26 convocados para disputar el Mundial, pero ocurrió una incómoda situación que generó una tirantez con el grupo de trabajo. Por el anhelo de no perderse la máxima cita, el atacante no notificó que acusaba una lesión muscular y viajó igual con el resto de la delegación. Sin ir más lejos disputó el amistoso previo -ante Emiratos Árabes Unidos- y marcó un tanto.

¿PODRA RECOMPONER LA SITUACION?

Después de ese desafío se originó un fuerte cortocircuito, según informó La Mañana de Neuquén. En la zona mixta Scaloni admitió que jugaron los que estuvieron disponibles y que sus dirigidos ya estaban en condiciones de saber si podían entrar en acción. "Es verdad que algunos no estuvieron por precaución y no los arriesgamos. El resto jugó, y el que estaba bien jugó lo que tenía que jugar. Son bastante grandecitos como para darse cuenta si están en condiciones de seguir o no", declaró.

El mensaje fue destinado a varios intérpretes pero principalmente a Correa, quien a las pocas horas quedó desafectado (el otro fue Nicolás González). Desde ese instante quedaron ciertos resquemores, a tal punto que el exEstudiantes fue el único que no viajó a Medio Oriente para presenciar el duelo ante Francia, como sí lo hicieron los otros jugadores que fueron desafectados de la nómina final por diversas razones.

Vale destacar que para los dos compromisos que se avecinan, el atacante no estaba en consideración. Esto se debe a que se recupera de un problema muscular y está haciendo un tratamiento específico en España.