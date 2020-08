Se aprobó por amplia mayoría la reestructuración de la deuda

Cinco minutos antes de que concluya el tiempo que dan los empleados legislativos para sesionar, se aprobó por 25- 1 la ley de reestructuración de la deuda que pedía el gobierno de Mariano Arcioni para poder negociar con respaldo político nuevas condiciones con los acreedores.

La norma incluso propone comenzar a pagar –si acepta la otra parte, obviamente- recién en 2025. Además, no se pondrá como garantía más que las regalías hidrocarburíferas y se conformará una comisión de seguimiento sobre los eventuales avances que encare de aquí en más el equipo del ministro de Economía, Oscar Antonena.

“Quiero destacar el trabajo previo para alcanzar el consenso que tuvo esta ley, principalmente de los presidentes de bloque y de la titular de la Comisión de Presupuesto (Belén Baskovc). Esto marca un gesto de madurez de toda la dirigencia y diputados que más allá de su ideología, comprenden que no es responsabilidad de este gobierno la actual situación”, sostuvo Juan Horacio Pais.

El titular del bloque de Chubut al Frente fue el último orador y celebró también “la incorporación en el texto de metas de reducción del déficit fiscal. Será una forma de tener objetivos para luego crecer”.

Asimismo, destacó lo que consideró “apoyo a la gestión que recibe el gobernador Arcioni que buscará el mejor acuerdo para los chubutenses. Esto debe ser la base para que entre todos aportemos ideas para salir adelante. No se trata de un gobernador. Está en juego la democracia; nuestros niños; familias. Resulta fundamental actuar con madurez y no repetir errores del pasado”. Además, no dejó pasar la oportunidad de recordar que “este tipo de deuda se contrajo por primera vez en el gobierno de Martín Buzzi y se fue repitiendo en el tiempo. Ojalá sea la última vez que se tome en estos términos”.