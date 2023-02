Se buscará contratos a largo plazo para las pymes

El panorama actual es distinto a lo que se preveía a fines del año, cuando se temía por el peligro de la actividad en la Cuenca del Golfo San Jorge. La reunión de este jueves en Casa del Chubut en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) será clave para conocer los planes de inversión de las operadoras y tratar de detener la migración de los equipos de las compañías hacia Vaca Muerta.

La cumbre comenzará a las 11 y contará con la presencia del ministro de Hidrocarburos de Chubut, Martín Cerdá; el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Chubut, Jorge Avila; y su par de Jerárquicos de la Patagonia Austral, José Lludgar; además de los representantes de la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE).

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, no será de la partida ya que se reunirá con el presidente Alberto Fernández para transmitirle los pedidos de la región para mantener la actividad convencional.

El objetivo del gremio de petroleros de base es que no siga bajando el nivel de perforación en la Cuenca para evitar que los equipos se muden a Neuquén. “Las empresas de operaciones especiales que trabajan on call antes tenían 20 pozos por mes y hoy solo tienen 5. Esa cantidad de pozos no alcanza para cubrir los salarios”, advirtió Avila.

La alerta que pesa sobre Chubut es la baja en la cantidad de equipos perforadores y esto golpeó fuerte en las empresas que trabajan alrededor de la perforación.

En este contexto, el referente de los petroleros convencionales volvió a cargar contra los legisladores nacionales. “Ojalá que los diputados y senadores entiendan que hay que poner el hombro por Chubut y dejar de lado los intereses partidarios. A nosotros cuando nos llamó el gobernador para discutir, le dijimos que íbamos a defender la cuenca y que él se ocupe de las peleas con Nación. Nosotros no podemos hacer un circo de esto. El gobernador tiene que poner las cosas sobre la mesa y pedir que traten a Chubut como la tienen que tratar”, agregó Avila en diálogo con La Petrolera.

“Ahora cuando pasamos al otro intermedio; cuando nadie te quiere dar bolilla, ahí sí se tiene que salir con todas las manos levantadas a pedir la continuidad de la cuenca, y esto es lo que estamos haciendo nosotros”, afirmó.

LOS TIEMPOS

YPF, PAE, Capsa y Tecpetrol son las operadoras más fuertes que trabajan en Chubut y manifestaron su compromiso de buscar nuevos yacimientos en la región. Sin embargo, el gremio de petroleros de base entiende que ese compromiso se tiene que ver reflejado con contratos a largo plazo para las pymes. “Ya no sirve que se tenga un contrato de un año. Hay que asegurar que las pymes tengan un contrato que les permita acceder a las importaciones”, aseveró.

“Si no hay contratos a largo plazo en junio, varias empresas se van a fundir. Ya no es un tema que yo lo pongo sobre la mesa; es un tema que está instalado. Si una operadora brinda un contrato por 6 o 7 meses no le está dando la posibilidad a ninguna pyme que pueda crecer. Le estaría prestando plata y eso no le sirve a nadie”, consideró.

“Si las pymes no logran superar los 7 meses de contrato, indudablemente tenemos un grave problema que va a terminar con varias firmas en la región”, advirtió.

Asimismo, Avila se mostró confiado con la reunión de este jueves en Casa del Chubut. “Será un día difícil y duro, pero también con un gran compromiso de todos. Si todo sale bien, podemos estar cerca de tener un cierre positivo para la provincia del Chubut”, afirmó.