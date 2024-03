Se cayó la cumbre de gobernadores por el Pacto de Mayo

El ministro del Interior reconoció que hay mandatarios provinciales que "no están y otros que no quieren venir". A pesar de que desde Casa Rosada habían dicho que participarían todos los mandatarios provinciales, ahora Francos dijo que será otra la estrategia para conseguir su adhesión al Pacto de Mayo.

El ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos, confirmó que a las reuniones previas para el denominado "Pacto de Mayo" no asistirán todos los gobernadores juntos. El funcionario del gobierno de Javier Milei informó que se realizarán convocatorias en partes, a pesar de que desde su cartera habían informado el lunes que su intención era que participaran "todos" los mandatarios provinciales.

En una entrevista al canal La Nación Más, el ministro del Interior informó que reunirán a mandatarios provinciales por región y en distintas etapas entre viernes, lunes, martes y miércoles para “después juntarlos a todos”.

Francos informó que los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan) y Alfredo Cornejo (Mendoza) se encuentran en una “exposición minera importante en Canadá”, que hay "otros que no están y otros que no quieren venir, por lo que he escuchado”.

"Seguramente haré dos reuniones con todos los gobernadores que estén dispuestos a participar. El viernes haremos y por ahí el lunes o martes haremos otra. Vamos a dividir por zonas. Haremos dos o tres reuniones con grupos de gobernadores para después juntarlos", aseguró el ministro.

El lunes había confirmado que en Twitter que la reunión del viernes incluiría a todos los mandatarios provinciales: "Junto con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo, nos reunimos para organizar el encuentro de este viernes al que se convoca a todos los gobernadores, luego del anuncio del presidente Javier Milei, en el marco del Pacto de Mayo".

Respecto a los temas de los que se hablará en esta serie de encuentros entre el Gobierno nacional y los gobernadores, Francos contó: "Les vamos a plantear un camino hacia el 25 de mayo, donde hay que darle contenido a ese acuerdo de 10 principios básicos para cambiar la economía de la Argentina y, simultáneamente, conversaremos en ese camino sobre los temas que tenemos pendientes del mes de febrero, que era la ley bases y el acuerdo fiscal". Y agregó: "Las provincias tienen un tema sin resolver, que son recursos que se le han quitado durante el gobierno anterior al sistema de coparticipación de impuestos que el presidente Milei quiere reintegrarles". Allí explicó que se refería "fundamentalmente" a la restitución del impuesto a las Ganancias.