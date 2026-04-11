Se diagramó el calendario deportivo de las actividades municipales

Las diferentes encuentros se llevaron a cabo en instalaciones del Club Ingeniero Huergo de barrio General Mosconi.

Se realizaron diversas reuniones de coordinación entre responsables de sedes de la Dirección General de Deportes y Ente Comodoro Deportes, con referentes de cada disciplina que forman parte de las Actividades Sistemáticas que llegan a los diferentes barrios de Comodoro.

Los encuentros fueron en el Club Ingeniero Huergo, donde participaron las áreas de Adultos Mayores, Ajedrez, Artes Marciales, Básquet, EFI, Fútbol Femenino y Masculino, Gimnasia Aeróbica y Ritmos Infantil, Gimnasia Artística, Mantenimiento de la Salud, Handball, Hockey, Judo, Natación, Vóley, Yoga, Tenis de Mesa, entre otras.

Las responsables de sedes y profesores a cargo de las actividades sistemáticas de la Dirección General de Deportes y Ente Comodoro Deportes tuvieron encuentros con motivo de coordinarse diversos lineamientos de trabajo de cada deporte. Uno de los objetivos es que los referentes logren organizar la actividad municipal en forma conjunta con la Coordinación General de Deportes.

Las diversas reuniones tuvieron la logística de las responsables principales de la coordinación de la Dirección General de Deportes.

En las mismas estuvieron los referentes deportivos; Alessandra Blassi (Adultos Mayores), Margarita Rodríguez (Ajedrez), Artes Marciales (Jonathan González), Johana Rodríguez (Básquet), EFI (Romina Rojas), Raúl Heim, Griselda Chávez y Franco Vásquez (Fútbol Femenino y Masculino), Vanesa Velásquez y Vanina Rapiman (Gimnasia Aeróbica y Ritmos Infantil), Evangelina Nahuel y Lorena Carvallo (Gimnasia Artística), Silvia Lavalle y Alejandra Rodríguez (Mantenimiento de la Salud), Fabián Almonacid y Rodrigo López (Handball), Gabriela Sánchez y Rebeca Loncón (Hóckey), Florencia Fernández y Aldana Smart (Judo), Moira Esparvieres y Gisela Bestil (Natación), Adrián Rasgido, Paola Ferrada y Romina Rojas (Vóley), Omar Villamayor (Yoga), Miguel Angel Machado (Tenis de Mesa).

Está previsto que la Gala de Actividades Sistemáticas se lleve adelante en el mes de mayo, donde se reunirán todos los participantes en las diversas sedes municipales.

“Como todas las sedes comenzaron con las actividades, en marzo, es muy importante que todos los profes puedan reunirse, conocerse, ver quien continúa, si hay profes nuevos y también conozcan a sus referentes deportivos”, explicó Analía Almonacid, integrante de la coordinación general de Deportes.

Almonacid agregó que este tipo de encuentros “es primordial para planificar el año deportivo de la actividad sistemática, tanto dentro de las ligas municipales, como también el calendario, donde nuestros deportistas participan, ver fechas, saber la cantidad de encuentros que se harán, planificar capacitaciones, saber la proyección que se tiene en cada una de las actividades”.