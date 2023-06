Se filtró un chat entre Silvina Luna y Lotocki: "Me duele mucho"

Aníbal Lotocki, el médico que le hizo una cirugía estética a Silvina Luna en 2011, habló por primera vez en medio del escándalo por la insuficiencia renal que sufre la modelo. Bajo este contexto, se filtraron unos chats entre ambos, en los que reflejan los intensos dolores que sufría en su cuerpo luego de haberse retocado con metacrilato, el componente de relleno que supuestamente le produjo una hipercalcemia.

"Hola Aníbal, te cuento que ya estoy en Ibiza, re engripada y con fiebre. No sé si la fiebre viene de la inflamación en la cola", se lee en los primeros mensajes que le envió Silvina al médico. Luego, continúa: “Donde me rellenaste tenía un hematoma, me duele que casi no puedo sentarme”.

"No sé si fue el avión o el calor de acá pero empeoró y me duele mucho”, le decía preocupada por su estado de salud y por el malestar que sentía. "¿Hay posibilidad de que se infecte eso? Los pinchazos siguen. Tengo algo duro alrededor del muslo, ¿se pudo haber encapsulado?", sigue.

En esta conversación, la modelo deja asentadas las dudas que tenía a apenas un tiempo después del posoperatorio.

"Lo que sentís es parte de la cicatrización. Necesitás masajes o drenajes en la zona", le responde Lotocki. Además, le sugiere que se mantenga activa: "Tenés que empezar a hacer gimnasia".

LO QUE DIJO LOTOCKI

El médico desligó su responsabilidad sobre el problema que padece la actriz, a quien operó hace unos años y actualmente se encuentra internada en grave estado por distintas complicaciones.

"Lamento mucho lo que está pasando, y me siento muy mal por eso", dijo Lotocki, pero advirtió que el cuadro actual de su antigua paciente "no tiene nada que ver" con el procedimiento que le practicó, y lo vinculó a "un estado previo" de la mujer.

En tanto, aseguró que el metacrilato "está aprobado para ser colocado en los glúteos", tal como la había solicitado Luna, quien "sabía lo que le iba a colocar en la operación".

"Lo usé porque estaba permitido", puntualizó Lotocki, quien fue condenado a cuatro años por "lesiones graves", aunque la misma no está firme y puede seguir ejerciendo su profesión.

Fuente: Ambito.com