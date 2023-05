Se juega una nueva fecha del torneo de futsal de los Juegos Comunitarios

Este sábado y el domingo, se desarrollará en los gimnasios municipal 1 y 2 de Comodoro Rivadavia una nueva fecha del campeonato de fútbol de salón de los Juegos Comunitarios 2023.

El programa es coordinado por el Ente Autárquico Comodoro Deportes, y cuenta todos los años con equipos de los distintos barrios de la ciudad.

Será la tercera fecha del certamen y este fin de semana en los escenarios de juego de los gimnasios del municipal 1 (sábado) y municipal 2 (domingo), saldrán a la cancha tanto las divisiones formativas como las competitivas.

Las categorías que son parte del certamen van desde: 2005- 2006, 2007- 2008, 2009- 2010, 2011-2012 y 2013-2014, todas ellas competitivas, mientras que 2015- 2016 y 2017-2018 son formativas.

Programa

Sábado

Gimnasio municipal 1

09:00 Los Andes Amarillo vs Guardianes del Cefe A 2009-2010 (Zona A)

09:45 Champions vs Guardianes del Cefe C 2011-2012 (Zona C)

10:30 Macizo 44 vs Stella Maris 2011-2012 (Zona A)

11:10 Gimnasio 211 vs Guardianes del Cefe A 2011-2012 (Zona A)

11:45 Los Amigos del Poli vs Bandera del Peronismo 2011-2012 (Zona B)

12:30 Oro Negro vs FC La 17 2011-2012 (Zona B)

13:10 Titanes de Las 1008 vs El Progreso 2011-2012 (Zona D)

Domingo

Gimnasio municipal 2

Cancha 1

09:00 Los Andes Amarillo vs La Guardi 2011-2012 (Zona C)

09:45 Los Duendes vs Guardianes del Cefe D 2011-2012 (Zona D)

10:30 Guerreros de Malvinas vs Juan XXIII 2011-2012 (Zona D)

11:10 Dep. Comipa vs La Maquinita 2011-2012 (Zona C)

11:45 Gimnasio 211 vs Dep. Las Latas 2011-2012 (Zona B)

12:25 El Faro vs Quirno Costa 2011-2012 (Zona A)

13:00 El Faro vs La Banda del Soto 2009-2010 (Zona A)

13:40 FC La 17 vs La Marka 2009-2010 (Zona A)

Cancha 2

09:45 La Maquinita vs El Progreso 2017-2018

10:30 Guardianes del Cefe vs Deportivo Las Latas 2017-2018

11:00 La Maquinita vs FC La 17 2017-2018

11:35 Guerreros de Malvinas vs El Progreso 2017-2018

12:15 Los Andes vs Guardianes del Cefe 2017-2018

12:50 Las Latas vs FC La 17 2017-2018

13:30 Guerreros de Malvinas vs Los Andes 2017-2018.