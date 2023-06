Se jugó la segunda fecha de la Liga Patagónica de waterpolo  

El último viernes y el sábado se desarrolló en el Centro de Encuentro de Kilómetro 8 de Comodoro Rivadavia, la 2ª fecha de la Liga Patagónica de Waterpolo de adultos.

Con el apoyo del Ente Autárquico Comodoro Deportes, y la presencia del presidente Hernán Martínez junto al director general de Deportes, Martín Gurisich, se llevaron a cabo los cruces finales.

En esta jornada participaron los conjuntos de Comodoro “A”, Comodoro “B” -combinado con adultos mayores y juveniles que se preparan para el Clasificatorio Nacional Sub 15-; Bariloche y Esquel formaron un combinado representativo de la cordillera y Rawson representó al Valle.

David Alvarado, referente de la Asociación de Waterpolo de Comodoro Rivadavia, detalló: "Es un torneo patagónico que consta de cuatro fechas. La primera se jugó en el Esquel hace un mes y medio y ahora se realizó la segunda en Comodoro".

También se realizó el día sábado un entrenamiento de las categorías Sub 11 y Sub 13, sumado a un encuentro femenino ante los Sub 13, tratando de incentivar también esa rama en el deporte.

En cada encuentro se define un campeón, que en este caso fue Waterpolo Rawson. El segundo puesto quedó para el combinado de Bariloche/Esquel y tercero terminó Comodoro. Al finalizar el torneo se sumarán todos los puestos, sentenciando el campeón general.

Tras este campeonato, la Liga Patagónica tendrá un receso invernal y se programará la tercera fecha para el mes de octubre en Esquel, y cerrará el año con la cuarta y última jornada en Comodoro Rivadavia.

En este contexto, Alvarado resaltó: "Ahora contamos con tres natatorios para la actividad, por eso estamos agradecidos con Comodoro Deportes y el municipio. Y trabajaremos para ser sede en octubre del Encuentro Nacional Sub 11 y Sub 13. El mes pasado se participó con ambas categorías en Santa Fe, consiguiendo grandes resultados".

Y agregó: "Nos tocará ser locales, aprovechando las nuevas instalaciones municipales que son excelentes. Han confirmado su participación clubes como Newell’s, Independiente de Avellaneda, Fisherton y en breve anunciaremos otras delegaciones de Rosario y Buenos Aires", sentenció.