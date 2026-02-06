"Se notó el cambio que hicimos y pudimos demostrarlo en el ring"

Junior Narvaes viene de realizar una sólida presentación donde derrotó por decisión unánime de los jurados al dominicano Yeuri Otañez Paredes, y se consagró campeón Fedelatin Gallo de la Asociación Mundial de Boxeo, en el combate realizado a 10 rounds en la Federación Argentina de Box.

El trelewense dominó de principio a fin, mostrando como atributos salientes su movilidad y velocidad, producto de una impecable condición física, para dominar a su rival que en varios pasajes del combate se notó impotente y ampliamente superado.

Al final de la reunión que mantuvo con las autoridades de Chubut Deportes, la joven promesa del boxeo argentino se prestó al diálogo con el área de Prensa del organismo provincial.

“Volvimos a casa muy contentos con el título Fedelatin, porque aprovechamos al máximo la oportunidad, ya que nos avisaron con pocas semanas de anticipación y como nunca paramos de entrenar, estábamos listos, y accedimos a la propuesta con el resultado final esperado”, fueron las primeras declaraciones de Junior.

“En todas las peleas vamos mejorando y aprendemos algo. En todas las preparaciones cambiamos algo y modificamos cosas, mejoramos en la parte de entrenamiento, en la parte física, en lo táctico también, así que queremos hacer notar que vamos creciendo, vamos madurando, y se notó el cambio que hicimos y pudimos demostrarlo arriba del ring”.

“Se notó que voy tomando confianza, que al pasar de los rounds el trabajo fue positivo y terminamos la pelea de mejor manera que la empezamos. Cuando vi que él no se soltaba, no podía descifrar como entrarme, la verdad que en mi cabeza la confianza aumentó y pude soltar más las manos y empezar a hacer mi boxeo que me dio una clara victoria”.

Más adelante, respecto a la diferencia que encontró entre el amateurismo y profesionalismo, comentó: “Se nota muchísimo el cambio, mucho más serio, más compromiso subirse a un ring como profesional, creo que siempre tomamos las cosas con la seriedad que merecen y el entorno obvio que siempre va pidiendo más, se nota también pelea tras pelea la maduración y por supuesto que nos queda mucho más para seguir mejorando”.

RINCON DE LUJO

“Tengo la suerte de contar con un rincón de mucha experiencia, tengo que agradecer a mi equipo por el excelente trabajo que hizo y se nota la tranquilidad y paciencia más que nada arriba de un ring. Cuento con un campeón mundial al lado mío, lo que no es para menos y me ayuda a manejar y saber llevar la pelea a lo que más conviene, a lo que es mi boxeo. La idea es seguir creciendo, pelea tras pelea, hacer un pequeño salto, ahora toca defender el cinturón y seguir creciendo para el día de mañana poder pelear un título mundial. La mente todo el tiempo está pensando en la próxima pelea, también hay un descanso pero es un descanso activo y a la vez mi mente piensa en lo que viene, en poder llegar al día de cumplir mi sueño”.

LA PALABRA DEL PADRE-ENTRENADOR

También aprovechamos a pedirle su opinión en su doble faceta de padre-entrenador a Omar Narvaes, el excampeón mundial, que aceptó amablemente.

“La verdad que uno se siente muy orgulloso de lo que va haciendo mi hijo arriba del ring, de a poco va creciendo, va siendo él, tomando confianza, se lo nota cada vez mejor en cada presentación y eso es parte de lo que uno espera, lo que va viendo. Como dice Junior, uno cada vez va exigiendo más, pero lo hace porque sabe que se puede más siempre y tiene las herramientas para poder hacerlo. Lo que siempre remarco y más a el que lleva la carga del apellido encima, es la actitud, que sea dominante arriba del ring, se puede dominar yendo para adelante o yendo para atrás controlando siempre las acciones. Siempre le digo vos tenés que arrancar primero y terminar último, abrir el combate y cerrar siempre golpeando, entonces creo que de esa manera se marca quien es el que domina arriba del ring”.

“Es un sueño que se va cumpliendo de a poco, lo demuestra arriba del ring con su corta edad, es muy joven todavía (20), hay que ser muy cautos en el tema rivales porque con esta recién tiene 7 peleas, hizo solamente 25 peleas en el campo amateur, es muy joven, no hay que apresurarse, ser inteligente y trabajar con él día a día para tratar de sacar al máximo lo que tiene su juventud y, después, es tiempo y rounds arriba del ring, con eso no se puede luchar, así que es un proceso paso a paso”.

“Por ahí me puede molestar algo porque sé que tiene las cualidades para hacer siempre lo mejor y siempre le remarco que no se salga del libreto, eso es algo que se trabaja también en el gimnasio y no solamente lo exijo arriba del ring, entonces a pocas palabras buen entendedor, así nos manejamos nosotros, es un idioma del día a día, entonces, no hace falta con el gritar. Seguramente ya habrá momentos difíciles en su carrera, por ahora por suerte y gracias a Dios no lo hay, por ahora todo va bien, funciona. Yo siempre con el me manejé de la misma manera como papá, fueron pocas las veces que tuve que levantar la voz, así que porque tengo que hacerlo arriba del ring, y de esa manera nos llevamos muy bien”.

“Mientras no haya ninguna lesión de ningún tipo creo que puede llegar a hacer 3 o 4 peleas más en el año, calculo que entre marzo o abril va a haber una pelea aprovechando que está intacto, es joven, viene muy bien. Ahora se tomará unos días de descanso, también quedan doloridas las manos porque los guantes son muy chicos y golpeando 10 rounds, de afuera no se nota, pero las manos se hacen daño y hay que tomarse un descanso, Seguirá trabajando en la parte física y técnica, pero respetando los tiempos, no hay que apresurarse”.

En el final dejó su agradecimiento a “Chubut Deportes, Milton Reyes, Mariano Ferro, ‘Peto’ Ruiz, que están siempre apoyando al deporte y a Junior lo están bancando desde que arrancó su carrera como deportista, así que agradecer a todo el equipo de Chubut Deportes por lo que hacen”, culminó.