Con la organización del Club Nueva Generación y el apoyo de Comodoro Deportes, este sábado comienza la 12ª edición de la Copa Pueyrredón de handball. Se jugará en el Gimnasio Municipal 2 y Escuela 211, con competencia en Mayores y amistosos en Cadetes.

Se pone en marcha la 12ª edición de la "Copa Pueyrredón"

Del sábado 21 al martes 24 de marzo se llevará a cabo la 12ª edición de la Copa Pueyrredón de handball, bajo la organización de Nueva Generación y el acompañamiento de Comodoro Deportes.

Se jugará en el Gimnasio Municipal Nº2 y Escuela Nº211, con competencia en mayores con catorce elencos (9 femeninos y 5 masculinos), mientras que en cadetes habrá participación en carácter de amistosos.

El año pasado los campeones fueron Recrear (Damas) y Sol de Mayo (Varones), mientras que los títulos de Cadetes habían sido para Nueva Generación (Damas) y Petroquímica (Varones).

En Femenino habrá nueve elencos: Sol de Mayo (Viedma, Río Negro), ABC (Neuquén), Real Madrid (Río Grande, Tierra del Fuego), Universitario (Caleta Olivia), más los locales Nueva Generación, Petroquímica, Kilómetro 5, Municipal 1 y Recrear.

En Varones en tanto, hay cinco equipos: Kamikazes, Sol de Mayo, Municipal 1 y Nueva Generación A y B.

“En Varones se juega todos contra todos y la final la jugarán el primero y el segundo, mientras que los terceros y cuartos clasificados jugarán por el tercer puesto. En Damas serán tres zonas de tres equipos, clasificando los dos primeros directo a semifinales y el tercer primero y los segundos de cada zona jugarán cuartos de final”, comentó Fabián Almonacid, referente del club organizador del evento.

“Arranca el sábado al mediodía y termina el martes por la tarde, con los partidos finales. Contamos con el apoyo de Comodoro Deportes, en organización y logística. Tenemos los espacios para poder llevarlo a cabo y, como siempre, nos alivia un montón tener ese acompañamiento”, acotó.