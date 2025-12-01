Se presentará el documental "SEI, la ballena desconocida"

Desde Comodoro Turismo se anunció la proyección de este importante documental que fue filmado en las costas del Golfo San Jorge por la Productora Jumara Films, en colaboración con National Geographic Pristine Seas. Será el martes 9 de diciembre a las 19:30 horas, en el Cine Teatro Español, con entrada gratuita mediante inscripción previa.

El documental “SEI, la ballena desconocida” es una impactante proyección de 30 minutos que revela, por primera vez en la historia, uno de los fenómenos naturales más relevantes del Mar Argentino: la llegada de más de 2.500 ballenas Sei al Golfo San Jorge, frente a las costas de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.

Al respecto, el gerente de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco, indicó que “esta presentación es un evento de gran relevancia porque marca el resultado de un gran trabajo técnico y profesional que se hizo en la zona junto a nuestros científicos de la Universidad y prestadores de servicios, que hicieron posible la colocación de rastreadores satelitales para monitorear el movimiento, el comportamiento y la migración de las ballenas en tiempo real. Todo ello proporcionó datos cruciales para su conservación, estudio y el potencial que podría transformar el turismo en Comodoro para siempre”, puntualizó.

Durante los últimos años, científicos argentinos observaron un acontecimiento sin precedentes: miles de ballenas Sei —una especie en peligro crítico de extinción y escasamente estudiada— comenzaron a acercarse a las costas patagónicas. El documental sigue la investigación liderada por Mariano Coscarella, el biólogo de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco quien, junto a un equipo de conservacionistas, busca respuestas clave: ¿De dónde vienen? ¿Por qué llegan? ¿Cómo utilizan el golfo? ¿Están realmente a salvo?

La producción dirigida por Juan María Raggio y Mariano Fernández, con la producción ejecutiva de Enric Sala y Scott Ressler, muestra imágenes únicas, incluyendo las primeras tomas submarinas registradas de la especie, y expone cómo este descubrimiento está transformando la mirada de una región históricamente petrolera hacia un mar extraordinariamente biodiverso.

Una historia con impacto real

El proyecto no solo documenta un fenómeno científico ya que está generando transformaciones concretas como la declaración de la Ballena Sei como Monumento Natural en la provincia de Chubut, su máximo estatus de protección; la gestión del primer estudio de impacto ambiental y plan de manejo para el avistaje responsable en la zona; y la expansión del Área Protegida Punta Marqués, un paso histórico hacia la conservación marina del Golfo San Jorge. Sin embargo, el documental busca impulsar un objetivo mayor: ampliar la protección más allá de la línea costera para resguardar verdaderamente a esta población única.

Una herramienta educativa y de conservación

“SEI, la ballena desconocida” está pensado no solo para el público general, sino como una pieza educativa destinada a escuelas primarias y secundarias, universidades y comunidades costeras. Habrá proyecciones en nuestra ciudad, en Rada Tilly y Buenos Aires, además de charlas acompañadas por el equipo de investigación, con el apoyo de los municipios de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, la Provincia de Chubut y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

Se invita a la comunidad a participar de la proyección del documental, que será el martes 9 de diciembre, a partir de las 19:30 horas en el Cine Teatro Español, con entrada gratuita, previa inscripción en el siguiente enlace https://forms.gle/UETMXGrXFPkhpZdi9.