Se realizará en Comodoro la 1° Jornada sobre la matriz energética nacional y regional

El presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Nicolás Caridi, comentó que “junto con el IAPG pensamos esta 1° Jornada Preparatoria donde se va a debatir sobre el futuro de la matriz energética en la Argentina, los desafíos que tenemos a nivel nacional en la producción de hidrocarburos”.

Sobre la importancia de estos debates en nuestra región, advirtió que “es importante evaluar los desafíos de la Cuenca del Golfo San Jorge como una cuenca que debe sumar competitividad para seguir generando recursos económicos, puestos de trabajo y analizar cómo se inserta el concepto de transición energética en la producción tradicional que tenemos en la zona”.

LA MATRIZ ENERGÉTICA ARGENTINA

Bajo el título, “Desafíos de la matriz energética argentina” Fernando Halperín abrirá el ciclo de Jornadas que se desarrollarán hasta octubre. El expositor pertenece al área de Comunicación Institucional del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) desde hace una década. Actualmente coordina el Plan de Comunicaciones de la Industria, y las comisiones de Transiciones Energéticas, Sustentabilidad y Educación.

En la previa de su presentación, Halperín explicó que: “estamos en una época de mucha preocupación por el tema ambiental y energético. Es un tema que empezó a entrar en la agenda pública a partir de lo ambiental porque uno de los problemas del cambio climático es la emisión de gases de efecto invernadero por combustible fósiles como lo es la actividad minera, entre otras, la petrolera”.

En ese marco, ubicó como otro disparador de la preocupación a la guerra entre Ucrania – Rusia: “Preocupa muchísimo la cuestión de los precios de la energía porque, de toda la energía que consume la humanidad, el 80% son combustibles fósiles, y de todos esos combustibles, en especial el petróleo representa la mitad de la matriz. Entonces, para un país que todavía depende de importaciones de gas como Argentina es motivo de enorme preocupación. ¿Qué va a pasar con todo esto? La energía ha ido tomando impulso dentro de la agenda pública”, resaltó.

Respecto a la intención de la charla, señaló que “la idea es mostrar la complejidad que tiene este tema de forma didáctica y entendible para que quien no está metido en tema, entienda la complejidad que tiene”.

En ese sentido, apuntó a evitar la dicotomía entre las energías renovables y las no renovables, al decir que “es un error habitual reducirlo a eso, donde las no renovables son malas y las renovables son buenas. Y surge la preocupación de cómo hacer ese cambio lo más rápido posible. La segunda dicotomía es desarrollo versus medio ambiente. O sea, si protegés el medio ambiente es porque no te importa el desarrollo y si estás a favor del desarrollo estás dispuesto a sacrificar el medio ambiente. Son dicotomías falsas, no hay dilemas ahí”.

“El desarrollo tiene que hacerse con protección del medio ambiente, de hecho no hay forma de proteger el medio ambiente sin desarrollo. Somos 8.000 millones de personas en el planeta y si el planeta no se desarrolla, no hay cómo proteger el medio ambiente. Por otro lado, las energías renovables y las no renovables van a tener que convivir todavía décadas con las convencionales”, sentenció.

Por último, Halperín invitó a la charla donde “vamos a hablar de todos esos dilemas que se plantean a nivel mundial y de los dilemas que plantea la propia matriz energética argentina en la que Comodoro tiene muchísimo que ver, porque de la Cuenca del Golfo San Jorge viene nada menos que la mitad del petróleo del país”.