Se realizó la 21° Asamblea del Consejo Municipal de Discapacidad

Se debatieron temas vinculados con la promoción de derechos y el trabajo articulado entre el Estado y las organizaciones, entre otros.

Este miércoles, en el Auditorio del Centro de Información Pública (CIP), se llevó adelante la 21° Asamblea del Consejo Municipal de Discapacidad, un espacio de encuentro, diálogo y construcción colectiva que reúne a instituciones, organizaciones y actores vinculados a la temática en la ciudad.

La actividad contó con la participación del secretario de Salud municipal, Jorge Espíndola, y la subsecretaria Gabriela Moreno, quienes acompañaron el desarrollo de la jornada junto a la presidenta del Consejo Municipal de Discapacidad, Carla Sueldo, y representantes de distintas instituciones.

En ese marco, Espíndola resaltó la decisión política de la gestión municipal de fortalecer el área de discapacidad. “Desde la Secretaría de Salud, el equipo viene desarrollando sus tareas en el tema, enfocados en darle a Comodoro la posibilidad de transformarse en una ciudad amiga de las personas con discapacidad”, expresó.

Asimismo, destacó la importancia de avanzar en políticas integrales que contemplen distintos aspectos de la vida cotidiana, al afirmar que “no solo hablamos de inclusión y accesibilidad, sino también de trabajo, educación, seguridad y salud. Para nosotros es fundamental el acompañamiento a las familias y el trabajo que muchas veces no se ve, pero que está”.

Asimismo, Espíndola subrayó el rol del Consejo como ámbito clave para la construcción conjunta de soluciones. Al respecto, manifestó que, para la Secretaría de Salud, “es muy importante ocupar este rol dentro de la institución y estamos dispuestos a trabajar intensamente en estos dos años para concretar sueños que anhelamos quienes venimos trabajando desde hace mucho tiempo en esta temática. Es fundamental el trabajo de las comisiones, el acompañamiento de las ONGs y que se sigan sumando más actores para, entre todos, alcanzar los mejores resultados”.

El Consejo Municipal de Discapacidad constituye un espacio fundamental para el intercambio de experiencias, la identificación de problemáticas y la planificación de estrategias que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en Comodoro Rivadavia.

Sobre el tema, Carla Sueldo señaló que “el acompañamiento desde lo sanitario es fundamental. No podemos dejar de pensar que la vulneración de derechos a las personas con discapacidad también tiene que ver en la educación, con la vida cotidiana, desde el transporte. Por eso también tenemos una comisión de recreación, deporte y turismo, con lo cual buscamos mejorar la vida diaria de las personas con discapacidad”.

“Entre los objetivos de la Secretaría de Salud, se encuentra justamente fortalecer y avanzar aún más en la garantía del derecho sanitario, pero también en cada uno de los momentos que tienen las personas con discapacidad y que hoy están vulnerados en todos sus sentidos”, finalizó.